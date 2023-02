Inferno di fuoco sull’autostrada, l’incidente choc alle prime luci del giorno. La situazione

Tir giù dal viadotto, morto il conducente. Un terribile incidente si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 26 febbraio, sull’autostrada del Sole nel comune di Calenzano, provincia di Firenze. Erano circa le 7:15 quando un mezzo pesante ha sbandato, è finito fuori strada ed è precipitato dal viadotto Marinella, nel tratto di autostrada tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna.

Da apocalisse la scena che si è presentata ai soccorritori e ai vigili del fuoco. Il mezzo ha infatti preso fuoco e le fiamme hanno interessato una vasta zona. Il tir, inoltre, si è messo di traverso per tutta la carreggiata e il tratto di autostrada, all’altezza del km 274, è stato chiuso al traffico. Niente da fare per il conducente che è morto come riportato da Autostrade per l’Italia.

I soccorsi e i disagi al traffico sull’A1

Sul luogo dell’incidente sono accorsi i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari. Presenti inoltre le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade. Sull’autostrada, in corrispondenza dello svincolo di Calenzano, è stato inoltre segnalato 1 chilometro di coda.

Appena arrivati sul posto i soccorritori si sono trovati di fronte uno scenario agghiacciante. Il tir ha preso fuoco e all’interno della cabina è stato trovato il corpo senza vita del conducente. Sull’uomo non si hanno al momento altre informazioni. Il tratto di auostrada è stato chiuso al traffico.

Poco tempo fa, a ottobre 2022, si era verificato un altro incidente simile, sempre sull’A1 e nel tratto tra Calenzano e Barberino del Mugello. Per cause sconosciute un tir aveva preso fuoco paralizzando il traffico per lunghe ore. Il traffico era stato interrotto e si era creata una coda di 17 chilometri. Sul posto erano arrivati il personale di Autostrade per l’Italia, la polizia stradale, i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario. Fortunatamente in quell’occasione non c’erano stati feriti.

