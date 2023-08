Attimi di terrore sul volo partito da Milano: bilancio di 11 feriti. È successo tutto nei pressi dell’aeroporto di destinazione, ad Atlanta (Usa). Qui, a causa di una fortissima turbolenza, l’aereo è stato costretto a fare della manovre evasive molto dure. I vuoti d’aria alla fine, causeranno ben 11 feriti tra membri dell’equipaggio e passeggeri. Siamo sul volo Delta numero 175 da Milano ad Atlanta, che ha operato su un jet bimotore Airbus 350-900.

A renderlo noto è un comunicato della stessa compagnia Delta che ha fatto sapere che a parte quegli 11 feriti, il resto dell’equipaggio e dei passeggeri sta bene. Da quello che fanno sapere, il loro velivolo, che ha 292 posti ed è tra i più moderni al mondo. Sembra che lo stesso abbia affrontato “una durissima turbolenza” a circa 60 chilometri dall’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta. L’aereo era nella solita fase di discesa a quel punto.





Attimi di terrore sul volo partito da Milano: bilancio di 11 feriti

Che poi è stato solo un terribile epilogo di un volo partito male: era decollato con quasi tre ore di ritardo rispetto alle 11.55 di ieri previste e “scosso” da una prima turbolenza già mentre si trovava sui cieli d’Europa. Alcuni testimoni raccontano: “La cabina era imbrattata di sangue e per due ore siamo stati trattenuti a bordo per dare modo ai soccorritori di intervenire. Siamo così spaventati che abbiamo proseguito il viaggio in auto”.

Da quello che fanno sapere alcuni testimoni poi, la turbolenza è stata talmente improvvisa da aver sorpreso anche i piloti e gli assistenti di volo che non hanno fatto in tempo ad allacciare le cinture. A quel punto il capitano, visto il gran numero di feriti, ha chiesto un atterraggio di emergenza. “I membri del Delta Care Team si sono mobilitati per assistere i clienti del volo Delta 175 che ha subito gravi turbolenze prima di atterrare in sicurezza ad Atlanta“.

E ancora: “La nostra priorità è prenderci cura dei nostri clienti e dell’equipaggio che hanno subito infortuni”, ha spiegato un portavoce. Per ora non si sa quante persone in totale dei 151 passeggeri e dei 14 membri dell’equipaggio si siano fatti male e in che condizioni versino quelli già trasportati in ospedale.

