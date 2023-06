Un’auto è esplosa sulla tangenziale nel pomeriggio di venerdì 23 giugno. All’interno del mezzo le persone a bordo, due, sono rimaste gravemente ferite e trasportate d’urgenza all’ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intevenute le squadre dei vigili del fuoco che hanno dovuto spegnere l’incendio divampato all’interno dell’automobile che transitava sulla tangenziale e che ha creato non pochi problemi alla circolazione.

L’incidente è avvenuto a Napoli, sulla tangenziale in prossimità dell’uscita Zona Ospedaliera, in direzione Pozzuoli. Come scrive il quotidiano online Il Fatto Vesuviano, i due occupanti dell’auto, un uomo e una donna, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Cardarelli, dove stanno ricevendo le cure necessarie per le ustioni riportate.

Napoli, esplosione sulla tangenziale: due feriti ustionati gravi

Tanta paura, tra le persone in viaggio lungo la tangenziale di Napoli così come tra i residenti della zona, che dalle case hanno visto innalzarsi una lunga e nera colonna di fumo. In tanti, sui social, hanno ripreso il fumo e le fiamme dalle proprie abitazioni e pubblicate sul web tra i canali TikTok, Facebook e Instagram. La polizia stradale è sul posto per raccogliere testimonianze e prove necessarie per capire la dinamica dell’incendio.

Gli inquirenti dovranno analizzare anche i registri delle telecamere di sorveglianza lungo la tangenziale del capoluogo campano, al fine di ricostruire cosa è successo. Le fiamme che hanno avvolto la Volswagen Polo sono state spente in poco tempo e le due persone a bordo del veicolo soccorse e caricate sulle ambulanze per essere trasportate in codice rosso nel vicino ospedale “Cardarelli”, dove è attivo un centro per i grandi ustionati.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto, ad alimentazione diesel, trasportava due bombole di ossigeno quando è avvenuta l’esplosione. Scene di panico e di terrore si sono vissute quando le persone che si trovavano a percorrere la tangienziale hanno provato a trarre in salvo i due.