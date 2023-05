Bruttissimo episodio nella mattinata di lunedì 29 maggio a Milano. Uno studente ha accoltellato una professoressa a scuola, scatenando il panico. Ovviamente spaventati i suoi compagni di classe, che sono rimasti attoniti davanti a quel gesto inconsulto del ragazzo. Quest’ultimo è entrato all’improvviso all’interno della classe e ha sferrato il fendente contro l’insegnante, provocandole delle ferite. I fatti si sono verificati intorno alle ore 8.30.

Quindi, le lezioni erano iniziate davvero da poco quando questa scuola di Milano è piombata nel terrore. Lo studente, che ha appena 16 anni, si è avventato contro di lei e l’ha colpita. Ha dunque accoltellato la professoressa, prima di fare delle minacce agli altri adolescenti presenti in aula. Ha anche usato infatti una pistola, che si è rivelata fortunatamente giocattolo, per invitare con forza i compagni ad andarsene.

Milano, uno studente ha accoltellato una professoressa

L’aggressione ha avuto luogo precisamente ad Abbiategrasso, in provincia di Milano. Questo studente minorenne ha accoltellato la professoressa, che per fortuna non ha riportato ferite mortali. Le sue condizioni sono comunque serie, ma non lotterebbe tra la vita e la morte. Il 16enne aveva deciso di barricarsi dentro la scuola Emilio Alessandrini, situata in via Einaudi, prima che i militari riuscissero ad entrare e a fermare i suoi cattivi intenti.

Inizialmente si era temuto che fosse in corso una sparatoria, invece era stato un accoltellamento. Ad intervenire sul luogo del fattaccio anche i sanitari del 118, che hanno prestato le cure alla professoressa. Quest’ultima ha 51 anni ed è stata ferita alla testa e all’avambraccio. Al pronto soccorso le è stato assegnato il codice giallo, quindi non è molto grave. L’allievo ha depositato la pistola giocattolo sul banco e non ha opposto resistenza ai carabinieri.

Come riportato da Milano Today, anche l’aggressore è stato trasferito in ospedale, nel nosocomio San Paolo del capoluogo lombardo. Anche lui avrebbe delle ferite, ma non sarebbero serie. Da accertare il movente dell’aggressione.