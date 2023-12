Una giovane donna incinta e un’altra persona sono rimaste rimaste ferita in un incidente stradale avvenuto in una galleria dell’autostrada A14 in direzione sud nel territorio di Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. L’incidente ha coinvolto quattro auto. La donna è stat soccorsa dai sanitari del 118, intervenuti sul posto dopo lo scontro tra le automobili.

Visto che la donna rimasta ferita si trova in stato di gravidanza è stata allertata anche l’eliambulanza in vista di un trasferimento rapido all’ospedale Torrette di Ancona. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e la polizia stradale.

“Come è stata uccisa”. Femminicidio di Vanessa, la notizia choc dall’autopsia sulla 27enne





Incidente sulla A4 a Grottammare, ferita donna incinta

Il traffico nel tratto interessato è rimasto bloccato diverse ore per permettere i soccorsi e l’arrivo degli operatori dell’Anas per la rimozione dei veicoli e la pulizia della carreggiata. Nel pomeriggio il traffico è ritornato quasi normale dopo essere stato bloccato per l’incidente avvenuto in autostrada A14 tra Pedaso e Grottammare in direzione sud, sulla Bologna – Taranto, intorno alle 13.30 di oggi 22 dicembre 2023.

La coda è stata stimata intorno ai 7 chilometri. Nello schianto maxi carambola con quattro auto coinvolte due persone sono rimaste ferite. Lo schianto si è verificato nella galleria Castello dove sono in corso, da tempo, lavori di sistemazione. Traffico congestionato e code chilometriche in autostrada anche sull’autostrada A1.

La carambola è avvenuta all’altezza del chilometro 561.7, in direzione Napoli, nel tratto compreso tra la diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio. L’incidente stradale ha coinvolto tre veicoli, due auto e un mezzo pesante con conseguenti chiusure temporanee e traffico deviato per consentire l’intervento dei soccorsi.