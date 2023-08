Momenti di paura a Caltagirone, in provincia di Catania, quando un’auto è piombata su alcune persone sedute nei tavoli di un locale in piazza Municipio. Come riportano i quotidiani locali il bilancio è di almeno sette feriti e alcuni, purtroppo, sembra siano in gravi condizioni. Come scrive il Quotidiano della Sicilia, secondo una prima ricostruzione, il conducente del veicolo avrebbe perso il controllo del mezzo e avrebbe travolto diversi passanti e clienti di un bar. L’impatto tra l’automobile, una Mini Cooper, e i tavolini del locale in piazza Municipio è stato devastante e almeno sette persone sono rimaste ferite.

Alcune sono state ricoverate in gravi condizioni ma non si sa ancora se siano in pericolo di vita o meno. are che l’auto, una Mini Cooper, stesse percorrendo la strada sulla quale si trovano diversi locali ad alta velocità e con tutta probabilità il conducente ha perso il controllo dell’auto che ha poi sbandato per poi finire la sua corsa contro i tavolini del bar che si trova in piazza Municipio.

Caltagirone, auto piomba sui tavolini del bar: 7 feriti

L’impatto è stato terribile e pochi minuti dopo lo schianto tante persone sono accorse per aiutare i feriti. Immediata la chiamata al numero 118 e alle forze dell’ordine, intervenute per prendere i rilievi e capire la dinamica dell’incidente. La posizione del conducente è attualmente al vaglio degli inquirenti. Gli operatori del 118 sono arrivati sul luogo e hanno iniziato i primi soccorsi, poi con le ambulanze le persone ferite sono state trasportate nell’ospedale più vicino.

Sempre in provincia di Catania, precisamente a Militello, un uomo ha perso la vita durante la festa patronale del Santissimo Salvatore. Si tratta di una ricorrenza particolarmente sentita a Militello in Val di Catania, comune della città metropolitana di Catania. Le immagini che stanno facendo il giro del web e dei giornali on line sono impressionanti. L’uomo è stato colpito dal tubo spara coriandoli e per lui non c’è stato niente da fare.

Secondo una prima ricostruzione Franco Carrera, 65 anni, sarebbe stato colpito dal macchinario spara coriandoli ad aria compressa. La parte del tubo si sarebbe sganciata dal braccio che lo fissava a terra molti metri più in là. L’uomo è stato centrato in pieno ed è morto, la moglie è rimasta ferita. In segno di lutto sono stati sospesi tutti i festeggiamenti per il patrono.