Un’escursione nel cuore della Maiella si è trasformata in un’angosciosa operazione di soccorso che tiene con il fiato sospeso tutta la comunità di Pennapiedimonte, in provincia di Chieti. Due vigili del fuoco risultano ancora dispersi dopo essere stati sorpresi da un improvviso peggioramento delle condizioni durante una gita nel torrente Avello, zona impervia e temuta proprio per le sue caratteristiche geografiche particolarmente ostili. A confermare l’avvenuto ritrovamento, ma senza poter fornire ulteriori dettagli sulle condizioni dei due uomini, è stata la sindaca del piccolo centro montano, Rosalina Di Giorgio: “Sono stati individuati, ma non sappiamo le loro condizioni. Ci sono gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico che stanno procedendo. Si trovano in una forra del torrente Avello”.

I due vigili facevano parte di un gruppo di quattro colleghi che avevano deciso di approfittare della giornata festiva del primo maggio per un’escursione nei pressi della forra. Solo due di loro sono riusciti a mettersi in salvo, mentre gli altri sono rimasti bloccati in un tratto particolarmente pericoloso. La zona, già conosciuta per le difficoltà di accesso e le pareti scoscese che si alternano a cascate e rapide del torrente, si è rivelata teatro di una complessa operazione di ricerca e soccorso.





L’allarme è stato lanciato la sera del 30 aprile, alle 19:35, quando è giunta alla Sala operativa dei Vigili del Fuoco di Chieti la richiesta d’intervento. Subito è scattata una mobilitazione su larga scala: il Prefetto di Chieti, Gaetano Cupello, ha attivato il Centro Coordinamento Soccorsi, disponendo l’intervento congiunto di più enti. In queste ore stanno operando sul posto le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico, insieme al personale del 118, alla Protezione civile regionale, alle forze dell’ordine e ai militari del 9° Reggimento Alpini dell’Aquila, affiancati dall’Ufficio documentale di Chieti.

Le ricerche si sono rivelate complesse fin da subito, a causa del terreno accidentato e del buio calato rapidamente sulla zona. Gli uomini impegnati nell’intervento hanno dovuto procedere con estrema cautela lungo la forra, che in molti tratti si trasforma in un vero e proprio canyon naturale. Anche le condizioni meteo hanno influito negativamente sulle operazioni, rendendo necessario l’utilizzo di droni e di mezzi aerei per localizzare i dispersi.

Al momento, l’unica certezza è che i due vigili del fuoco sono stati localizzati, ma le loro condizioni restano sconosciute. La speranza, alimentata dalla tenacia delle squadre di soccorso e dall’attenzione costante delle autorità, è quella di poterli trarre in salvo quanto prima. Intanto, Pennapiedimonte e tutta la provincia di Chieti seguono con apprensione l’evolversi delle operazioni, nella speranza di un epilogo positivo per una vicenda che ha colpito al cuore un’intera comunità.