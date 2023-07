“Guardate, guardate!”. Terrore nella città italiana, spaventoso fiume di ghiaccio invade le strade (VIDEO CHOC)

Dopo un maggio piovoso e un’estate che ha un po’ tardato ad esplodere ecco che il caldo, in alcune zone rovente, è arrivato. Finalmente o purtroppo a seconda delle preferenze. L’Italia, tuttavia, è spezzata in due. Per oggi, venerdì 21 luglio, Meteo.it aveva già previsto “tempo instabile al Nord, con rovesci e temporali fin dal mattino in Lombardia e nelle Venezie”, ma quello che sta succedendo in Lombardia tiene col fiato sospeso molte famiglie e il sistema di allerta meteo.

Un vero e proprio fiume di acqua e ghiaccio attraversa in particolare il comune di Seregno, zona nord dell’hinterland milanese. Blocchi di ghiaccio viaggiano in acqua sopra le strade del centro storico. E la situazione non è migliore in altre zone dell’Italia settentrionale dove negli ultimi giorni ci sono state trombe d’aria e grandinate disastrose. Brutta la situazione in Veneto: a Comelico e Cadore, le pianur di Treviso, Padova e del capoluogo sono state colpite duramente e ci sono stati 110 feriti e danni.

Fiume di ghiaccio a Seregno: le parole del sindaco

Il sindaco di Seregno Alberto Rossi ha diffuso un comunicato su Facebook: “La conta dei danni è già partita. Siamo al lavoro – dopo la bomba d’acqua e la grandine di questa mattina – con la Polizia Locale, Uffici comunali, Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, BrianzAcque e RetiPiù per ripristinare la situazione è ripristinare la corrente ovunque sia possibile”.

“La viabilità si sta normalizzando. Sono ancora chiusi i sottopassi di via Stadio e via Nazioni Unite, insieme al sottopasso pedonale tra via Solferino e via Magenta, che è tra le situazioni che sto supervisionando personalmente con il vice Sindaco William Viganò. Sono inoltre saltate per l’acqua due cabine elettriche. Con tutte le cautele del caso, anche su quello ci sono squadre al lavoro”. (QUI TROVATE IL VIDEO CHOC)

Chicchi di grandine grossi come pesche hanno colpito il Mantovano. L’allerta meteo c’è anche oggi, 21 luglio, con temporali al Nord e allerta arancio in Lombardia. Al Sud le temperature restano alte. L’anticiclone africano ha abbandonato il centro-nord per l’arrivo di una perturbazione nordatlantica come sottolinea Mario Giuliacci QUI TROVATE IL VIDEO.