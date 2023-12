Uno spaventoso incidente ha coinvolto un bus pieno di studenti, che si è schiantato contro un altro mezzo creando davvero tanta paura. Il pullman stava percorrendo il suo regolare tragitto, quando si è scontrato violentemente contro una bisarca ed è letteralmente volato sopra di essa. Le immagini sono incredibili e fanno solo immaginare il terrore che i passeggeri avranno provato.

Stando alla ricostruzione dei fatti, quando c’è stato l’incidente sul bus erano a bordo circa 20 studenti. I fatti si sono verificati nel pomeriggio di giovedì 21 dicembre su una strada provinciale che il pullman fa normalmente. Colpita in pieno dall’autobus anche un’altra vettura, che in quel momento stava scendendo dalla bisarca. Immediato l’arrivo dei soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco.

Incidente tra un bus pieno di studenti e una bisarca: cosa è successo

Il brutto incidente del bus di studenti con la bisarca, che comunque non ha provocato il ferimento grave di nessuna persona coinvolta, ha avuto luogo in Puglia. Esattamente sulla strada che da San Vito dei Normanni porta alla città di Brindisi. Hanno operato sul luogo del sinistro anche gli agenti della polizia locale, che dovranno accertare la dinamica dell’accaduto.

Come riportato dal sito locale Brindisi Report, sono intervenuti anche i carabinieri che hanno dovuto regolarizzare il traffico. Ci sono stati infatti molti disagi a causa di inevitabili rallentamenti sulla provinciale. L’asfalto è stato messo in sicurezza dalla ditta Pissta, ma ciò che conta è che nessuno si sia fortunatamente fatto male. Resta solo lo choc per quello scontro tra i due mezzi.

Diverse settimane fa un bus con studenti si era invece schiantato contro un trattore sempre in Puglia, ma nel tarantino tra Crispiano e Massafra. Nessun ferito nel pullman, grave invece il contadino vittima del sinistro.