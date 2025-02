Caos e tensione nella tarda mattinata di giovedì 6 febbraio 2025 lungo il raccordo autostradale Ivrea-Santhià, all’interno dell’area di servizio Viverone Sud, nel comune di Settimo Rottaro. Un drammatico episodio ha visto il coinvolgimento di due agenti della polizia stradale di Torino-Settimo, vittime di una brutale aggressione.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto al termine di un inseguimento. Un uomo, in evidente stato di agitazione, ha improvvisamente impugnato un martello e attaccato i poliziotti, ferendoli entrambi. Uno di loro, raggiunto da colpi alla testa, ha reagito esplodendo un colpo di pistola, ferendo l’aggressore all’addome.

Leggi anche: Incidente mortale in galleria: strada chiusa e soccorsi sul posto





L’intervento dei soccorsi è stato immediato: un elicottero del 118 ha trasportato il sospettato in gravi condizioni all’ospedale Molinette di Torino, mentre l’agente colpito alla testa è stato trasferito in ambulanza presso l’ospedale di Ivrea. L’altro agente, sebbene ferito, non risulta in pericolo di vita.

Dai primi accertamenti, sembra che tutto sia iniziato con il furto di un’auto appartenente a un casellante. L’aggressore, in fuga, sarebbe stato intercettato dagli agenti della polizia stradale, dando il via a un inseguimento conclusosi tragicamente all’interno dell’area di servizio.

A seguito dell’accaduto, la bretella autostradale è stata chiusa al traffico dallo svincolo di Albiano in direzione Vercelli per consentire i rilievi del caso. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi e comprendere le motivazioni dell’aggressione. L’episodio ha lasciato sgomento il personale delle forze dell’ordine e i viaggiatori presenti, sottolineando ancora una volta i rischi che gli agenti affrontano quotidianamente nel loro servizio alla comunità.

“Lo abbiamo trovato”. Scomparso da 3 anni, svolta a Chi l’ha visto su Riccardo Flammini