Paura immensa per l’incendio di un bus, che trasportava studenti che dovevano andare a scuola. Da un momento all’altro il mezzo ha iniziato a prendere fuoco e c’è stato subito il terrore. Immediato l’intervento dell’autista, il quale ha subito notato che qualcosa non stesse andando come dovuto. E ha preso una decisione importantissima, che lo ha fatto diventare praticamente un eroe, anche se lui avrà pensato in quell’istante solo di fare il suo lavoro.

Una situazione inaspettata quella che si sono trovati davanti queste persone. L’incendio del bus con 50 studenti si è verificato nella città di Padova, nelle prime ore della mattinata del 5 ottobre. Erano le ore 7.30 quando l’autista aveva caricato a bordo questi ragazzi, pronti per una nuova giornata scolastica. Ma il rogo è arrivato repentino e il conducente è stato in grado di fare una mossa che si è rivelata decisiva.

Incendio di un bus con 50 studenti: l’autista diventa un eroe

Nessuno poteva immaginarsi un avvenimento così grave, infatti sembrava un giorno come tutti gli altri ma all’improvviso c’è stato questo incendio del bus. Gli studenti si sono spaventati, ma l’autista del pullman li ha fatti subito scendere salvando così la loro vita. Si tratta di un Busitalia, che si trovava nelle vicinanze di una fermata a ridosso della scuola professionale Enaip. I pompieri hanno subito spento le fiamme e messo in sicurezza l’area coinvolta.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, a provocare il rogo sarebbe stato un malfunzionamento del motore. Fondamentale anche il supporto della polizia, che insieme ai vigili del fuoco, ha fortunatamente domato l’incendio. Il mezzo è stato poi portato nel deposito, ma ciò che conta è che alla fine nessuna persona coinvolta abbia riportato delle ferite. La paura è stata tanta, ma l’incolumità dei passeggeri è stata preservata dall’autista.

Un incidente che coinvolge ancora una volta un autobus in Veneto, ma certamente non grave in relazione a quanto successo a Mestre, dove un pullman è caduto giù dal cavalcavia causando la morte di ben 21 passeggeri.