Una mattina come tante, il cielo azzurro appena velato e la città che si sveglia lentamente. Le strade di Lanciano sono animate da una folla che cammina con passo tranquillo, immersa nei pensieri di una giornata dedicata alla memoria. Ma la tranquillità si spezza improvvisamente: un rombo di motore, urla, corpi che volano come foglie al vento. È il caos.

La tragedia si è consumata in pochi istanti, lungo la discesa di via del Torrione. Un’auto, senza controllo, ha travolto i partecipanti alle celebrazioni del 25 aprile, organizzate dall’Anpi. L’atmosfera di raccoglimento si è trasformata in un incubo, lasciando dietro di sé un bilancio pesante: un morto e diversi feriti. Chi era lì per ricordare, si è trovato improvvisamente a lottare per la vita.





Incidente 25 aprile, un morto

Il conducente, la cui identità resta avvolta nel mistero, ha perso il controllo della vettura, che ha falciato il gruppo di persone prima di schiantarsi contro un altro veicolo. Due persone sono state scaraventate in aria, una scena da film, ma terribilmente reale.

La vittima, un ex carabiniere di 81 anni, non ha avuto scampo. Una donna è stata gravemente ferita e trasportata d’urgenza all’ospedale di Lanciano, mentre altre persone hanno riportato lesioni meno gravi. Tra loro, anche un ex assessore comunale, ora ricoverato al pronto soccorso.

Le testimonianze raccolte sul posto parlano di un impatto devastante. “È stato un botto fortissimo“, raccontano con voce tremante. La macchina è arrivata come un fulmine, sconvolgendo la calma di una giornata che doveva essere di ricordo e riflessione. “Poteva essere una strage“, ripetono, ancora sotto shock.

Le forze dell’ordine e i soccorsi sono intervenuti immediatamente. Vigili del fuoco, ambulanze del 118, carabinieri e polizia locale hanno lavorato senza sosta, mentre un elicottero dell’emergenza sanitaria è atterrato per prestare i primi soccorsi. Ora, gli inquirenti sono al lavoro per chiarire le dinamiche di questo tragico evento.