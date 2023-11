Gravissimo incidente oggi pomeriggio poco dopo le 13 lungo l’autostrada A12, nel tratto di strada compreso tra Civitavecchia Nord e Civitavecchia Sud in direzione di Tarquinia. Per cause ancora da accertare un camion, una bisarca che trasportava diverse auto, ha tamponato un mini bus con a bordo una comitiva di turisti che stava tornando sulla nave da crociera dopo un giro a terra. L’impatto è stato devastante, il minibus è stato ridotto ad un cumulo di lamiere.

Immediati sono scattati i soccorsi, avvisati dagli automobilisti in transito. Sul posto la polizia stradale per i rilievi e due elicotteri dell’Ares 118 di Elitaliana che ha trasportato i feriti in ospedale. Chiusa la carreggiata Nord della A12 per consentire i soccorsi di Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e ambulanze e il traffico è stato dirottato dentro Civitavecchia con tutte le conseguenze del caso.

Il bilancio, al momento, è di un morto e nove persone ferite, alcune in gravissime condizioni. Secondo il sito Terzo Binario la vittima sarebbe: “un turista di New York. L’impatto ha mandato due persone al Gemelli tramite eliambulanza e complessivamente sono stati quattro i feriti in codice rosso”. Le vittime della strada continua a rappresentare un’emergenza.

In Italia e nella Regione Lazio. Recentemente l’Istat ha reso nota l’ultima statistica sugli incidenti stradali nel Lazio: nel 2022 si sono verificati nella regione 20.275 incidenti stradali, che hanno causato la morte di 339 persone e il ferimento di altre 26.802. Il 2022 è caratterizzato da una netta ripresa della mobilità e, come conseguenza, dell’incidentalità stradale.

Rispetto al 2021 aumentano gli incidenti (+15,9%), i feriti (+16,3%) e le vittime della strada (+17,7%), variazioni superiori a quelle registrate a livello nazionale, dove l’aumento di incidenti (+9,2%), di feriti (+9,2) e di vittime (+9,9%) risulta più contenuto.