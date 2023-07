Terribile schianto con una vittima, per il 47enne non c’è più niente da fare. Traffico bloccato, polizia e 118 sul posto

Incidente stradale oggi giovedì27 luglio a Roma, precisamente sul raccordo anulare di Roma, dove per ore si è viaggiato sulla cola corsia di emergenza creando non pochi problemi alla circolazione e alle persone che dovevano raggiungere il lavoro o l’aeroporto di Ciampino e Fiumicino. L’incidente stradale ha avuto un bilancio pesante: un morto.

A perdere la vita un uomo di 47 anni. L’impatto fatale si è verificato intorno alle 6:30 del mattino di giovedì 27 luglio. La vittima è un motociclista. Lo schianto è stato fortissimo e l’uomo, sbalzato dalla sella della sua due ruote, è finito sull’asfalto. Troppo gravi le ferite riportate dal 47enne nello schianto, il centauro è morto sul colpo e niente hanno potuto fare gli operatori del 118 arrivato sul poso dopo la chiamata d’emergenza.

Roma, incidente sul Gra: morto 47enne

Sul posto anche la polizia stradale e il personale Anas per la rimozione dei detriti e la pulizia della sede stradale. Secondo quanto riportano i quotidiani locali l’impatto sarebbe avvenuto tra un’auto e una moto, guidata appunto dalla vittima della strada, un 43enne di cui non è stata resa nota l’identità. Lo scontro è avvenuto all’altezza della galleria Volusia, in zona Cassia al chilometro 13.

Inutili purtroppo i soccorsi prestati dagli altri automobilisti e dal personale medico dell’Ares 118, intervenuto sul posto con un’ambulanza e un’automedica. Il personale medico ha tentato anche le manovre rianimatorie, ma per il centauro 47enne non c’è stato nulla da fare e al medico non è rimasto altro che costatarne il decesso.

La polizia stradale ha dovuto interrotto la circolazione veicolare per consentire i soccorsi e i successivi rilievi dell’incidente. Il conducente della vettura è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai test sul consumo di droga e alcol. L’incidente è avvenuto sulla corsia centrale. Chiusa per ore la carreggiata interna del Gra intono al km 13, dove per buona parte della mattina si è circolato soltanto sulla corsia di emergenza.