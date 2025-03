Un terribile incidente stradale si è verificato oggi, 6 marzo, lungo l’autostrada a4. L’incidente è avvenuto subito dopo le 16:00 nel tratto tra Portogruaro e San Stino di Livenza, in direzione Venezia. Il sinistro, avvenuto al chilometro 444 nel territorio di Portogruaro, ha visto coinvolti un autocarro, una roulotte e un altro mezzo. Due persone sono rimaste ferite.

Sfortunatamente, il cane che viaggia in una gabbia di roulotte è morto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco arrivati da Portogruaro e il personale sanitario del Suem che ha soccorso i feriti portati poi in ospedale.





Incidente stradale sulla A4, traffico chiuso per due ore

L’incidente, che si è verificato su un tratto dove spesso sono accaduti sinistri, ha causato grandi disagi e problemi su tutta la rete.Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati, il traffico proveniente da Udine/Trieste viene indirizzato all’uscita di Portogruaro, consigliando così l’utilizzo del bypass A28/A27 per chi diretto verso Venezia.

Chiuso anche l’ingresso a Portogruaro per chi proviene dalla A28 e deve immettersi in A4 direzione Venezia. Al momento dell’incidente erano segnalati – tramite pannelli a messaggio variabile – rallentamenti per traffico intenso.

Attorno alle 16.30 si registravano code di 7 chilometri nel tratto in cui è avvenuto il sinistro. Solo in tarda serata la circolazione è stata ripristinata.