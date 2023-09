Ancora una scia di sangue sulle strade italiane. Un terribile incidente ha causato la morte di tre giovani sulla Cassino-Sora. L’impatto violentissimo si è registrato nel cuore della notte tra il 26 e 27 settembre e per coloro che sono stati coinvolti nel sinistro no c’è stato niente da fare. Le vittime viaggiavano su due automobili diverse: le prime due erano una coppia di fidanzati, che se n’è andata via per sempre insieme.

Mentre l’altro deceduto è un 19enne alla guida di una Punto, che si chiamava Alessandro Muscedere. Il gravissimo incidente stradale ha provocato quindi la morte improvvisa di questi tre giovani. Parlando dei fidanzati, lui era il 30enne Alessio Tuzi, mentre lei aveva 26 anni e si chiamava Iris De Vincenzi. Una volta che la notizia si è sparsa ovunque, in tanti hanno iniziato a scrivere i messaggi di cordoglio sui profili social delle vittime.

Terribile incidente sulla Cassino-Sora provoca la morte di tre giovani

Il sito Frosinone Today ha aggiunto un particolare molto importante sull’incidente, che ha causato la morte di questi tre giovani. Infatti, ha riportato la testimonianza di alcune persone che vivevano nei dintorni del luogo del sinistro, i quali hanno parlato di aver udito una sorta di deflagrazione, come se le auto fossero esplose, che conferma la violenza dell’urto tra la Punto e la Ford Fiesta dei fidanzati. Alessio Tuzi operava come conducente di ambulanze e viveva a Fontechiari (Frosinone).

La fidanzata di Tuzi, Iris De Vincenzi, viveva ad Arnara, sempre nel frusinate, mentre il 19enne Alessandro Muscedere a Vicalvi. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, lo schianto tra i due mezzi è stato frontale e una delle automobili sarebbe andata sull’altra corsia, forse per un sorpasso, e non è riuscita ad evitare l’impatto. Sul luogo dell’incidente sono arrivati tempestivamente i sanitari del 118, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco, ma nessuno di loro è stato purtroppo salvato.

Tanti i messaggi degli amici delle vittime sui social: “Alessio, riposa in pace, eri una persona dal cuore d’oro”, “Addio Iris e Alessio, ci lasciate un dolore immenso”, “Alessio, eri sempre allegro, fai buon viaggio”, “Non vi dimenticheremo mai”.