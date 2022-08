Inferno sull’autostrada, scontro tra tre mezzi pesanti. La cisterna va a fuoco: due morti

Terribile incidente sulla A21, tra Caorso e Castelvetro, in direzione Brescia, dove una cisterna è andata a fuoco ins eguito a un tamponamento tra tre mezzi pesanti, un camion con una cisterna di bitume altamente infiammabile, un furgone e un camion che trasportava rotoli di carta.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti le squadre dei vigili del fuoco di Piacenza e Fiorenzuola insieme ai mezzi del 118, ambulanze a automediche e all’eliambulanza. L’autostrada è stata chiusa dalla polizia stradale di Cremona in entrambe le direzioni per permettere i soccorsi e lo spegnimento dell’incendio. Il bilancio è pesante: due persone sono morte a seguito dell’incidente stradale che ha visto coinvolti tre mezzi pesanti.





Le vittime del terribile incidente sulla A21 sono Nicola Negro, 56 anni, di Vicenza e il veronese Stefano Cappellin, 54 anni. La chiamata ai vigili del fuoco di Piacenza è arrivata poco dopo lo scontro tra i tre mezzi pesanti che ha provocato il rogo. La cisterna contenente il bitume e il furgone hanno preso fuoco e per i due conducenti non c’è stato scampo, sono morti carbonizzati.

I corpi delle vittime del terribile incidente sulla A21 sono stati estratti dai vigili del fuoco. Ferito invece il conducente del tir davanti rimasto coinvolto nel tamponamento ma che fortunatamente non è stato investito dalla grossa fiammata.

Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale per deviare il traffico ed effettuare i rilievi del caso. Per permettere le operazioni, gli agenti hanno dovuto chiudere entrambe le corsie sono, poi le forze dell’ordine hanno riaperto quella in direzione Torino e alla fine dei lavori quella in direzione Cremona a una sola corsia.

