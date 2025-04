È l’ennesimo incidente sulle strade italiane, uno dei tanti che ogni anno provocano migliaia di vittime nel nostro Paese. Si tratta di una tragedia che si consuma con impressionante regolarità, lasciando dietro di sé famiglie distrutte e comunità sconvolte. In particolare, i giovani rappresentano la fascia più colpita da questa emergenza silenziosa: sono loro, spesso, a pagare il prezzo più alto in termini di vite spezzate troppo presto.

Questa volta il dramma si è consumato lungo l’autostrada A13, all’altezza di Costa di Rovigo, dove intorno alle 14.30 di mercoledì si è verificato un violentissimo impatto tra due mezzi pesanti. Il bilancio è pesante: un uomo ha perso la vita e un altro è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. L’incidente è avvenuto al chilometro 66.200, in direzione Nord, e ha richiesto l’intervento urgente dei vigili del fuoco.





Grave incidente stradale a Rovigo: una vittima

Le squadre di soccorso sono arrivate dalla centrale di Rovigo con un’autopompa e un’autogru. Le operazioni si sono concentrate sulla messa in sicurezza dei mezzi e sull’estrazione di una delle vittime, l’autista di un furgone refrigerato per il trasporto di carni, rimasto intrappolato tra le lamiere. Il suo veicolo è stato completamente schiacciato sotto il peso di un’autocisterna carica di liquidi alimentari. Una scena devastante, che ha richiesto tutto l’impegno e la professionalità dei soccorritori.

Nonostante gli sforzi dei sanitari del Suem 118, per l’uomo alla guida del furgone non c’è stato nulla da fare: il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso sul posto. L’altro conducente, invece, è stato soccorso, stabilizzato e trasferito d’urgenza in ospedale per accertamenti e cure.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, incaricati di ricostruire la dinamica dell’accaduto, e il personale della società autostradale, impegnato nella gestione della viabilità, fortemente compromessa nelle ore successive. Ancora una volta, le strade italiane diventano teatro di una tragedia evitabile, mentre l’ennesima vita si spegne sull’asfalto.