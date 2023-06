Terribile incidente stradale, muore bimbo di 5 anni: in codice rosso la mamma di 35 e la sorellina di 3

Un terribile incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 14 giugno, alle porte di Roma: a quanto si apprende due auto, un suv Urus Lamborghini con a bordo cinque persone e una Smart Fourfour all’interno della quale viaggiavano una madre e i suoi due figli piccoli, si sono scontrati per cause ancora da accertare in via di Macchia Saponara a Casal Palocco, nell’incidente è morto un bimbo di 5 anni. Terribile la scena che si è presentata ai soccorritori. Le condizioni del bambino sono apparse subito disperate.

Trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Grassi di Ostia è deceduto subito dopo l’arrivo al nosocomio lidense. Anche la madre e la sorellina di 3 anni sono rimaste ferite nell’impatto e sono ricoverata in codice rosso al Sant’Eugenio. Il tratto di strada è stato poi chiuso al traffico. Alla guida della macchina di grossa cilindrata c’era un 20enne con altri quattro giovani, tutti illesi.





Casal Palocco, terribile incidente stradale muore bimbo di 5 anni

Scrive Roma Today come: “Eseguiti i rilievi scientifici starà ora agli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente con esito mortale. Il tratto interessato è chiuso al transito veicolare con il traffico deviato sul posto dai caschi bianchi”. Roma non è purtroppo nuova a tragedia del genere.

Roma risulta essere la maglia nera del Lazio, complice anche ll territorio vasto. Le oltre 100 persone decedute sulle strade del comune della Capitale e della sua provincia nel 2022, gli oltre 70 incidenti al giorno e un tasso di mortalità di 4,4 ogni 100mila abitanti fanno di Roma la Capitale dell’in-sicurezza stradale.

Numeri che confermano lo scenario pre-Covid quando Roma era già in cima alla classifica delle città più pericolose per pedoni, scooteristi e automobilisti, con 132 morti nel 2019. Dati che confermano come la maggior parte degli incidenti avvengano nei centri urbani.