Dramma sulla strada, Mirko muore nello schianto: 34 anni, lascia moglie e tre figli piccoli

Uno schianto tremendo nella giornata di giovedì 2 novembre nel territorio del comune di Fiumicino. Era a bordo del suo motorino Mirko Pacioni quando, per cause ancora da accertare, è finito contro un’auto. Lo schianto è avvenuto, vicino al complesso residenziale di Parco Leonardo, dove la vittima viveva con la sua famiglia da meno di un mese, riporta RomaToday. I soccorsi, immediatamente giunti sul posto, non sono riusciti a salvargli la vita.

Mirko se n’è andato poco dopo a 34 anni. La notizia terribile ha raggiunto la moglie Francesca, con la quale ha tre figli, poco dopo. Per loro ora si sono mobilitati i residenti del quartiere. La raccolta fondi è stata lanciata dal Comitato di Quartiere Parco Leonardo. “Mirko era un uomo generoso, gentile e amato da tutti”.





Fiumicino, schianto tra motorino e auto: muore Mirko Pacioni

“Il 2 novembre 2023 è stato vittima di un tragico incidente stradale che gli ha tolto la vita all’età di 34 anni. Lascia la moglie Francesca e tre figli. La famiglia di Mirko si trova ora in una condizione di grande sofferenza: Francesca, seppur circondata dall’affetto dei suoi cari, deve affrontare il dolore della perdita, la crescita dei suoi bambini e far fronte alle necessità quotidiane”.

E ancora: “Abbiamo quindi deciso di aprire questa raccolta fondi per sostenere la famiglia di Mirko in questo momento tragico. Ogni contributo, anche piccolo, sarà di grande aiuto per Francesca e i suoi figli. Potete contribuire tramite il link qui sotto, oppure contattarci per altre modalità di sostegno.Vi ringraziamo di cuore per la vostra generosità e solidarietà. Insieme possiamo aiutare la famiglia di Francesca a ricominciare”.

Mirko ha sempre lavorato come gommista, prima a Ostia, in via dei Promotori, e da qualche tempo a Fiumicino. Il suo ricordo resterà per sempre nel cuore di quanti gli hanno voluto bene ed hanno avuto la fortuna anche solo di sfiorare l’esistenza con la sua.