Terribile incidente nella prima serata di ieri sera a Fossalta di Portogruaro, nel veneziano, una donna è morta. Il sinistro ha visto coinvolto due auto che, per cause ancora da accertare ed al vaglio della polizia stradale, si sono scontrare frontalmente. Lo schianto intorno alle 21 lungo la strada metropolitana che da Fratta di Fossalta porta a Fossalato di Portogruaro. L’impatto è stato talmente forte che le auto sono finite nel fossato che costeggia la strada.

A lanciare i soccorsi alcuni automobilisti in transito. Sul posto, data la gravità dello scontro, sono state inviate due ambulanze insieme ad una pattuglia dei vigili del fuoco. Per i soccorritori non è stato semplice liberare i malcapitati da ciò che è rimasto delle autovetture. Purtroppo per una donna di 70 anni non c’è stato nulla da fare.





In ospedale anche l’altro guidatore che sembra non fosse cosciente al momento dell’arrivo dei soccorsi. Tra le ipotesi dell’incidente la possibilità che l’asfalto reso viscido dalla pioggia abbia fatto perdere il controllo dell’auto a uno dei due automobilisti che poi avrebbe invaso la corsia e sarebbe finito provocando l’incidente.

Ai rilievi inizialmente hanno provveduto gli agenti della polizia locale del distretto Veneto Est, che comprende i comuni di San Michele al Tagliamento, Fossalta di Portogruaro e il territorio di Bibione. Poi tutto è stato passato per competenza territoriale ai carabinieri della Compagnia di Portogruaro. Si tratta solo dell’ultimo incidente in ordine di tempo.

Nei giorni scorsi Portogruaro è stata al centro del caso del piccolo Bilal, il bimbo di 18 mesi morto in ospedale dopo che, secondo i famigliari, era caduto dal cofano dell’auto sbattendo violentemente la testa. Versione smentita dall’autopsia che aveva rivelato come la causa della morte fosse un trauma da schiacciamento.