Brutto incidente stradale martedì pomeriggio tra un camion e un furgone Fiat Scudo sulla strada statale 131 Dcn, nella galleria di Berruiles a San Teodoro, sulla costa nordorientale della Sardegna. A causa di lavori, la galleria in zona Burruiles e a doppio senso di marcia e al chilometro 118 della strada statale 131 Dcn (Diramazione Centrale Nuorese) è avvenuto il violento scontro.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Olbia e Siniscola, che hanno estratto i tre feriti dall’abitacolo del furgone con l’ausilio di cesoie idrauliche. Il bilancio è di tre feriti, di cui uno gravissimo. Dopo il violento scontro il camionista che si è scontrato contro il furgone su cui viaggiavano tre persone, tutti uomini e di nazionalità romena, ha immediatamente chiamato i soccorsi e i vigili del fuoco.

Incidente tra Budoni e San Teodoro, tre feriti gravi

I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare i feriti rimasti incastrati tra le lamiere. I tre uomini sono stati estratti dall’abitacolo con le cesoie idrauliche dai vigili del fuoco e trasportati con l’elisoccorso del 118 in ospedale. Due sono stati traferiti all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, mentre il più grave, un giovane di 33 anni, all’ospedale di Sassari.

Sul luogo dell’incidente stradale, avvenuto in una galleria in cui da qualche mese c’è il doppio senso di marcia per per i lavori in corso, è intervenuta anche la polizia stradale di Nuoro e le squadre dell’Anas. Gli agenti hanno effettuato i rilievi di rito per accertare con chiarezza dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità. Il camionista è rimasto illeso.

La strada è stata chiusa e il traffico deviato in direzione Nuoro sulla Sp 1 al chilometro 122,350, in direzione Olbia sulla Statale 125 al chilometro 115,700. Il ferito più grave è un giovane di 33 anni, di origine romena ma da tempo residente in Sardegna. L’uomo è stato trasferito all’ospedale di Sassari con l’elisoccorso. Gli altri due – uno ha quarantadue anni, ed è sempre di nazionalità sempre romeno – sono stati portati all’ospedale di Olbia a bordo di due ambulanze.