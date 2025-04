Un altro drammatico incidente stradale scuote la provincia di Brescia, dove nella tarda mattinata di oggi, venerdì 18 aprile, quattro persone sono rimaste ferite in uno scontro frontale tra due auto lungo via Europa a Salò. A bordo di una Bmw viaggiavano tre bambini e un adulto, mentre sull’altra vettura, una Fiat 500, si trovava un uomo di 62 anni, rimasto illeso. I piccoli feriti, due bambine di 11 e 8 anni e un bambino di 6, sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco in una scena che ha richiesto l’intervento urgente di numerosi mezzi di soccorso.

L’impatto tra le due vetture è stato particolarmente violento e ha destato subito enorme preoccupazione. Le due bambine, secondo quanto riportato dai soccorritori, sarebbero in condizioni critiche: entrambe hanno riportato gravi traumi al volto e alla testa e sono state trasportate d’urgenza all’ospedale Civile di Brescia. Fortunatamente, non sarebbero in pericolo di vita. Il bambino di 6 anni è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Desenzano, insieme allo zio di 39 anni che era alla guida della Bmw.





Incidente stradale a Brescia, la dinamica è ancora da chiarire

L’allarme è scattato intorno alle 12.30, e sul posto sono accorse tre ambulanze — dei volontari del Garda, di Roè Volciano e di Valtenesi Soccorso — insieme a un’automedica. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi affidati alla polizia locale e agevolare le operazioni di soccorso. Resta ancora da chiarire la dinamica esatta dello scontro, ma l’ennesimo episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale e sull’alto prezzo che spesso sono costretti a pagare i più giovani.

I dati più recenti confermano un quadro allarmante: i giovani continuano a essere le prime vittime degli incidenti stradali. Secondo i dati diffusi dall’Istat e aggiornati al 2024, in Lombardia si sono registrati oltre 27.000 incidenti stradali con lesioni a persone, con un bilancio di quasi 400 morti e più di 36.000 feriti. Tra le fasce più colpite, quella dei minori e dei giovani adulti spicca per frequenza e gravità delle conseguenze. Nella sola provincia di Brescia, nel 2024 si sono verificati oltre 2.500 sinistri stradali, un numero che conferma la persistenza di un problema strutturale.

L’incidente di Salò, con tre bambini coinvolti e due in condizioni gravi, è solo l’ultimo episodio di una lunga serie che evidenzia la fragilità dei più piccoli in strada, sia come passeggeri che come pedoni. Ogni volta che una notizia del genere emerge, si riapre il dibattito sulla necessità di interventi più incisivi per prevenire simili tragedie: dai controlli alla velocità, alla manutenzione delle strade, fino alla promozione di una cultura della guida sicura.