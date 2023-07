Terribile incidente stradale nel pomeriggio di domenica 30 luglio, intorno alle 18 sulla statale 626 “della Valle del Salso”, in provincia di Caltanissetta, in Sicilia. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre auto e due le persone che hanno perso la vita. Nello schianto hanno perso la vita un giovane di 28 anni, Giovanni Fossile e una ragazza di 36 anni, Arianna Ceccarelli. Quattro invece le persone ferite, la più grave sarebbe una ragazza che viaggiava con la vittima più giovane.

Le persone ferite nell’incidente stradale sono state soccorse dal personale sanitario del 118 e trasportate all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta e all’ospedale di Enna. Le auto coinvolte nell’incidente sono Citroen C1 e una Toyota Yaris. I due mezzi si sono scontrati ma la cause dell’incidente ancora da accertare. Oltre alla 31enne che viaggiava insieme alla vittima più giovane, gli altri feriti dell’incidente sarebbero una 36enne che viaggiava assieme ad un 41enne a bordo della Toyota Yaris.

Caltanissetta, morti due giovani in un incidente stradale

Inoltre, fonti riferiscono che altre due persone di Caltanissetta, una donna di 40 anni e un uomo di 42, che viaggiavano a bordo di una Captur, sarebbero rimaste coinvolte nell’incidente ma avrebbero riportato solo feriti lievi. L’incidente si è verificato al chilometro 3 della strada che va da Caltanissetta a Gela, precisamente sul viadotto Capodarso della ss 626.

Come riporta il quotidiano Seguo News, l’incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte tre vetture si è verificato sul cavalcavia. La strada statale è chiusa al transito veicolare dal chilometro zero a Capodarso. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri di Caltanissetta. Per consentire le operazioni di ripristino della regolare circolazione, è giunto sul posto anche il personale Anas.

Ennesima vittima della strada in Sicilia. Sempre il 30 Luglio un uomo di Marsala, Michele Arduca, 40 anni, è morto a Patti, in provincia di Messina. Per cause ancora da accertare Arduca ha perso il controllo della sua moto ed è morto dopo aver riportato ferite gravissime. Originario di Marsala, ma residente a Reggio Calabria, il quarantenne stava percorrendo la strada in direzione di Patti Marina ed è finito contro il guard rail.