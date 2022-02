“18 anni compiuti due settimane fa”. Addio Rebecca, la sua vita spezzata in un terribile incidente: gravi gli amici

La città di Lucca è ancora sotto choc per la scomparsa di Rebecca Cucchi, la 18enne morta a cause del terribile incidente stradale avvenuto domenica 30 gennaio sulla Statale del Brennero, a San Lorenzo a Vaccoli. Per lei non c’è stato nulla da fare: i soccorsi sono stati vani, era in arresto cardiaco quando è stata sbalzata sull’asfalto dopo lo schianto tra le due auto, una Volkswagen Golf e un van Mercedes Vito. Nonostante la corsa disperata in ospedale, la ragazza è stata dichiarata morta intorno alla mezzanotte di domenica.

Rebecca Cucchi aveva 18 anni, li aveva compiuti il 15 gennaio lavorava come barista alla pasticceria “Stella” di Sant’Anna, abitava con la mamma Sandra Mengali a Balbano. Nel frattempo sono ore di ansia e di attesa per gli altri due ragazzi di 22 e 25 anni, entrambi di Lucca, che erano con Rebecca Cucchi e ora si trovano ricoverati in prognosi riservata all’ospedale di Cisanello. Mentre non sarebbero gravi le condizioni dell’altro giovane che si trovava con loro a bordo della Golf, né quelle del conducente del Mercedes van Vito, trattenuto in osservazione al San Luca.

L’incidente è stato terribile, l’impatto violento tanto che per estrarre i feriti dalla Volkswagen è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno tagliato le lamiere. Infatti i primi a prestare soccorso erano stati alcuni clienti del bar “The Small”, ma non erano infatti riusciti a tirarli fuori dalla vettura. Nel frattempo sono ancora in corso di accertamento le cause dello schianto da parte della Polizia municipale di Lucca, come scrive La Nazione (foto Luccaindiretta, Il Tirreno).





Le auto sono state intanto sequestrate: una delle ipotesi è che il Mercedes Vito si sia immesso sul Brennero da un’area di sosta privata e che la Volkswagen Golf non abbia fatto in tempo a evitare l’impatto semifrontale anche a causa della velocità sostenuta. Tutti elementi ancora però al vaglio degli inquirenti. Sul registro degli indagati la Procura non ha iscritto nessuno ed è in attesa della relazione completa della Municipale. Sarà il pm Polino valuterà anche se disporre o meno un’autopsia sulla salma della ragazza.

Come scrive La Nazione, il tratto in questione, davanti al bar “The Small” è rettilineo e anche piuttosto buio: due elementi che lo rendono particolarmente pericoloso nelle ore notturne. “In più occasioni – commenta polemico il consigliere comunale M5S Massimiliano Bindocci – ho chiesto alla maggioranza di sistemare quella strada. Illuminazione, incroci, pensiline, dissuasori, è una pessima vecchia strada che collega Pisa e Lucca. Nessuna considerazione. Si fece anche un incontro sul territorio. Si chiese anche un voto specifico in Consiglio Comunale. Fu respinto. Andava tutto bene così. Ero insieme al collega Fabio Barsanti, l’unico insieme a me che si è interessato alla cosa”.