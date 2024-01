Due persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla strada Pontina in provincia di Latina. Come spiega l’Anas in comunicato, in seguito al sinistro la strada è stata temporaneamente chiusa in direzione Roma, al km 56,000, a Campoverde, frazione di Aprilia.

Secondo quanto riportano i quotidiani, dalle prime informazioni, le auto coinvolte nell’incidente stradale sono una Smart Forfour su cui viaggiavano cinque ragazzi, tre uomini e due donne, e una Fiat Panda con a bordo tre uomini. La Smart Forfour avrebbe perso aderenza dall’asfalto e si sarebbe cappottata più volte.

Schianto terribile, muore a soli 19 anni. L’auto della fidanzata centrata da una potente Porsche





Incidente sulla Pontina, due morti e sei feriti

A questo punto la Smart Forfour con a bordo cinque persone è finita al centro della carreggiata ed è stata centrata in pieno dalla Fiat Panda che in quel momento arrivava. Dopo il terribile schianto è partita la chiamata ai soccorritori, arrivati sul posto insieme agli agenti della polizia stradale e agli operatori dell’Anas.

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, i quali hanno prestato i primi soccorsi alle persone rimaste coinvolte nell’incidente stradale. Secondo le prime informazioni, due persone sono morte. Si tratta di due giovani di 24 e 19 anni che si trovavano a bordo di una Smart Forfour insieme anche al ferito che si trova in condizioni più gravi, un ragazzo di 21 anni.

In totale sono sei le persone ferite, una delle quali è ricoverata in prognosi riservata. Si tratta del 21enne che si trovava in auto insieme alle due vittime. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e il personale dell’Anas ai quali è spettato il compito di chiudere la strada e liberare la carreggiata dai mezzi coinvolti nell’incidente stradale.