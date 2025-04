Un violento incidente stradale ha sconvolto la serata di mercoledì 16 aprile lungo la Statale 36, nel tratto compreso tra Lissone Ovest e Desio Sud, poco prima dello svincolo che conduce a Desio. Erano circa le 20.30 quando numerosi veicoli si sono scontrati dando origine a un maxi tamponamento che ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Le condizioni meteorologiche, fortemente compromesse da pioggia e vento, hanno reso ancora più complessa la situazione, contribuendo probabilmente alla dinamica dell’incidente, che è ancora in fase di accertamento.

Il traffico lungo la Valassina, arteria fondamentale per la mobilità brianzola, è stato pesantemente rallentato. Le operazioni di emergenza hanno richiesto la chiusura parziale della carreggiata per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso. A prestare assistenza, oltre a diverse ambulanze e a un’automedica, sono giunti anche i Vigili del Fuoco, fondamentali per la messa in sicurezza dell’area e il recupero dei veicoli coinvolti. L’allarme è stato lanciato in codice giallo, il che ha fatto inizialmente temere gravi conseguenze per le persone coinvolte.





Maxi incidente sulla Statale 36, nove persone coinvolte



Secondo quanto emerso dai primi rilievi, nell’incidente sono rimaste coinvolte nove persone di età molto diverse tra loro. Tra i feriti ci sono una donna di 52 anni, due uomini poco più che trentenni, quattro giovani tra i 22 e i 25 anni, e due bambine di soli dieci anni. Una varietà che testimonia come l’impatto abbia coinvolto più mezzi e quindi più nuclei familiari o gruppi in viaggio. L’impatto emotivo di sapere che anche due bambine si trovavano tra i passeggeri ha contribuito ad aumentare la preoccupazione nelle fasi iniziali dei soccorsi.

Fortunatamente, la gravità dell’incidente si è rivelata inferiore a quanto si potesse temere osservando le prime immagini dei veicoli danneggiati. Tutti i feriti sono stati trasportati in codice verde presso l’ospedale di Desio e il Policlinico di Monza, e non risultano al momento situazioni cliniche critiche. La tempestività dei soccorsi e la collaborazione tra i diversi enti intervenuti hanno permesso di evitare conseguenze peggiori in un contesto che avrebbe potuto degenerare.

L’accaduto riaccende i riflettori sulla pericolosità di alcuni tratti della Statale 36, soprattutto in condizioni meteo avverse. Ancora una volta, un episodio che fortunatamente non si è trasformato in tragedia pone l’accento sull’importanza di una guida prudente, soprattutto su strade ad alta percorrenza come la Valassina. Le autorità locali stanno continuando gli accertamenti per chiarire le cause esatte dell’incidente e valutare eventuali responsabilità.