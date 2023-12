Incidente choc nella galleria sulla SS73 bis, la “bretella” tra Urbino e Fermignano. A quanto si apprende un bus di ragazzi in gita si è scontrata con un’ambulanza della Croce Rossa. Ancora da chiarire le cause dell’incidente. A quanto si apprende nell’urto il mezzo di soccorso si è incendiato e una densa nube di fumo ha invaso la galleria e ne è fuoriuscita. Pesantissimo il bilancio: per ora sembrano almeno quattro le vittime ma il bilancio potrebbe salire nelle prossime ore. Si tratta di un medico, un infermiere, l’autista dell’ambulanza e il paziente che era a bordo.

Due eliambulanze sono partite per i soccorsi ma sembra che una sia tornata indietro a causa delle avverse condizioni meteo. Anas informa che a causa dell’incidente la statale 73bis var di Urbino è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in corrispondenza del territorio comunale di Urbino. Il transito dal km 0,000 al km 3,000 è momentaneamente deviato lungo la viabilità adiacente.





Marche, bus contro ambulanza in galleria: 4 morti

Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità in sicurezza e per consentire la riapertura della statale nel più breve tempo possibile. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità in sicurezza e per consentire la riapertura della statale.

Lo scontro è avvenuto verso le 16 all’interno della galleria Ca’ Gulino alle porte di Urbino. L’ambulanza era partita da Fossombrone e avrebbe dovuto raggiungere l’ospedale di Urbino: all’interno della galleria il terribile impatto con il pullman di San Benedetto. Nel 2022 nelle Marche si sono verificati 4.951 incidenti stradali che hanno causato la morte di 91 persone e il ferimento di altre 6.661.

Lo evidenziano dati Istat che danno conto di un aumento degli incidenti stradali (+6,2% rispetto al +9,2% nazionale), di feriti (+6,1% a fronte del +9,2% nazionale) e di vittime (+8,3% contro l’aumento medio italiano del +9,9%).