Terribile incidente ferroviario. Lo schianto ad altissima velocità, poi le fiamme: morti e feriti

Grave incidente ferroviario questa sera, martedì 28 novembre, in contrada Thurio, periferia a nord di Corigliano Rossano, un comune italiano di 73 900 abitanti della provincia di Cosenza in Calabria. Per cause ancora in fase di accertamento, un treno in transito si è scontrato con un mezzo pesante, un autoarticolato.

Il treno è deragliato e secondo quanto riporta il sito Cosenza Channel, ci sarebbero almeno due morti, tra cui una donna, oltre a una decina di feriti. Sul posto dell’incidente sono intervenute le ambulanze del 118 inviate dai Pronto soccorso degli ospedali di Corigliano Rossano che sono stati allertati per preparare al caso i reparti di chirurgia e ortopedia, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Per il momento è di due morti e di parecchi feriti, il bilancio di un gravissimo incidente ferroviario. Il numero delle vittime potrebbe comunque salire scrive il Corriere della Sera. Intorno alle 18,30, in località Thurio, nel comune di Corigliano-Rossano (Cosenza), u treno di pendolari ha investito un camion che si trovava sui binari. Non si sa quanti passeggeri ci trovavano dentro il treno.

Il camion non avrebbe fatto in tempo ad attraversare le rotaie e, una volta abbassatosi il passaggio a livello, sarebbe rimasto intrappolato tra le due sbarre. Il treno pendolari è arrivato pochi minuti dopo e ha centrato in pieno il mezzo pesante. L’impatto è stato devastante e sia il treno che il camion hanno preso fuoco. Uno dei due morti sarebbe il controllore del convoglio.