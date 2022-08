Terribile incidente a Ivrea, in Piemonte. Il bilancio è pesantissimo, un’intera famiglia distrutta e tre feriti gravi in ospedale. Lo schianto è avvenuto nelle scorse ore sulla bretella Ivrea-Santhià che collega le autostrade A4 Torino – Aosta e A5 Torino – Milano. Tutto è successo alle 19 circa, quando, all’altezza del chilometro 12, per motivi ancora tutti da accertare, due vetture si sono scontrate violentemente nel tratto tra Albiano e Settimo Rottaro.

Restano coinvolte nel terribile incidente stradale una Fiat Panda ed una Toyota Yaris che si sono scontrate sulla corsia che conduce ad Ivrea. Il frontale è stato così potente che le due vetture sono andate completamente distrutte e una è finita anche fuori carreggiata, nel fossato a lato dell’autostrada. Sterminata un’intera famiglia: padre, madre e figlio quindicenne. Tutti erano a bordo della fiat Panda. Da quello che si dice, a causa dell’urto, due di loro sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo e recuperati dai soccorritori tra i rovi del fossato.





Terribile incidente a Ivrea: sterminata un’intera famiglia

Inutili i successivi soccorsi da parte dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 accorsi sul posto, seppur intervenuti con celerità. Nell’altra auto, la Yaris, feriti gravemente i 3 occupanti: estratti dall’abitacolo contorto dell’auto dai pompieri, sono stati portai immediatamente all’ospedale di Novara con l’elisoccorso fatto arrivare sul posto dalla centrale del 118.

Naturalmente è intervenuta immediatamente la polizia stradale per i rilievi del caso e accertare la dinamica dell’incidente. Da una prima ipotesi, si ipotizza che una delle due vetture possa aver invaso l’altra carreggiata in un tratto di bretella dove i due sensi di marcia non sono separati da guardrail ma solo da una striscia di prato pianeggiante.

Incidente sulla Ivrea-Santhià, tre morti e tre feriti https://t.co/aqvRmIxSb6 — Sky tg24 (@SkyTG24) August 3, 2022

Una vicenda che per certi versi ricorda le sette persone morte tra cui 5 bambini e la loro mamma nel terribile incidente avvenuto domenica su un’autostrada statunitense nello stato dell’Illinois, a circa 50 km da Chicago. A perdere la vita è stata Lauren Dobosz, mamma di 31 anni, morta insieme ai cinque figli, tutti minori di età compresa tra i 5 e i 13 anni.

