Tanta paura nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 settembre a Napoli, dove c’è stata una scossa di terremoto che ha svegliato tutti all’improvviso. E ci sono state conseguenze anche nella circolazione dei treni, dopo che il sisma di magnitudo 4.2 gradi della scala Richter ha colpito la zona dei Campi Flegrei alle 3.35. C’è in atto comunque da tempo un vero e proprio sciame sismico in questa area vulcanica, che ovviamente preoccupa la cittadinanza.

Dopo che Napoli ha dovuto fare i conti con questa forte scossa di terremoto, la circolazione dei treni ha avuto dei contraccolpi negativi. Intanto, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rivelato che questo movimento tellurico “è stato il maggiore degli ultimi 40 anni ed è avvenuto durante uno sciame cominciato ieri mattina alle 5, caratterizzato da 60 eventi di intensità inferiore”. Le dichiarazioni sono arrivate dal direttore dell’Osservatorio Vesuviano all’agenzia di stampa giornalistica Ansa.

Leggi anche: L’Italia trema, forte scossa e gente in strada: “Ballava tutto”





Napoli, scossa di terremoto ai Campi Flegrei: sospesa circolazione treni

Dopo che i Campi Flegrei, che coinvolgono non solo Napoli ma pure Pozzuoli, Bacoli, Quarto, Monte di Procida e Marano di Napoli, sono stati colpiti da questo terremoto, la circolazione dei treni è stata momentaneamente sospesa. Il Frecciarossa Napoli Centrale-Milano era stato fermato, così come la metropolitana delle Ferrovie dello Stato. FS ha detto che “nessun convoglio era in movimento sulla tratta interessata dal sisma”. Dopo c’è stata la ripresa, ma con disagi.

Infatti, è stato comunicato che i treni regionali possono ritardare di 90 minuti e fino a 180. Possono anche registrarsi alcune cancellazioni nonché dei cambiamenti nelle tratte. A Pozzuoli sono stati chiusi gli istituti scolastici dal sindaco Luigi Manzoni, il quale ha detto sui social: “Siamo tutti svegli. Sono in costante contatto con la Protezione Civile e l’Ingv. La scossa è stata forte, e ho già predisposto controlli agli edifici scolastici per verificare eventuali danni”.

Treni nel caos a #Napoli per consentire la verifica dello stato della linea dopo la forte scossa di #terremoto nell’area dei #CampiFlegrei https://t.co/o4YfDY1MZl — Corriere Nazionale (@CorrNazionale) September 27, 2023

Anche Roma ha avuto notevoli disagi, dato che ci sono stati ritardi enormi per i treni provenienti da Napoli. Ferrovie dello Stato ha poi informato: “Da poco, infatti, è stato riattivato il binario verso Roma che consentirà nell’immediato la partenza dei treni ad alta velocità fermi dalle 5 e a seguire, progressivamente, anche di tutti gli altri convogli regionali. Semaforo verde anche per la linea 2 della metropolitana di Napoli: riaperta la tratta Campi Flegrei-Pozzuoli in entrambe le direzioni di marcia. In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario con cancellazioni e limitazioni”.