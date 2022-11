“Poteva essere strage”. Terremoto in Italia, cosa sta succedendo dopo le forti scosse

Forte terremoto a Pesaro di 5.7 della scala Richter. Il sisma è stato sentito in tutta Italia. È avvenuto come abbiamo già detto, alle 7:07 di mercoledì 9 novembre 2022 a largo della città marchigiana. A seguire, un classico sciame sismico di magnitudo inferiore (3.1 e 3.4) ha fatto ripiombare la popolazione nel terrore, tuttavia sembra che i danni siano contenuti e non si rilevino danni a persone. Come abbiamo raccontato, la scossa di terremoto è stata talmente forte da essere avvertita anche a Roma, nelle altre Regioni del Centro Italia, in Veneto e in Trentino-Alto Adige.

Questo perché, spiega il ricercatore dell’Ingv Alessandro Amato: “Le onde sismiche si sono propagate lungo la placca adriatica, che è molto rigida, fatta di calcare, un materiale compatto. Per questo la scossa si è sentita così lontano, lungo tutta la Pianura Padana e fino a Roma. L’avranno senza dubbio percepita anche in Croazia”. E ancora il sismologo: “Il fatto che l’epicentro sia stato in mare aiuta a limitare i danni. Ma quella costa è molto popolata”.

Nel frattempo le autorità locali hanno predisposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in molte città colpite dal sisma. Non solo, anche la circolazione ferroviaria è stata sospesa in via precauzionale e per controlli sulla linea Adriatica, tra Rimini e Varano, sulla Ancona-Roma, tra Falconara e Jesi, e sulla Rimini-Ravenna, tra Gatteo e Cesenatico.

🔴Forte terremoto in Italia!

Circa 15 minuti fa si è verificato un terremoto di magnitudo 5,7 nel mare Adriatico al largo delle Marche. Terremoto; È stato sentito in molti paesi come Croazia, Bosnia ed Erzegovina e Slovenia!#Terremoto pic.twitter.com/CyVQ0bYUwH — jeo gaste (@jeogaste) November 9, 2022

Si stanno verificando le condizioni di sicurezza per attivare eventuali servizi sostitutivi su strada per consentire ai tecnici i controlli sulla linea ferroviaria. Riguardo invece l’allerta tsunami, il ricercatore dell’Ingv Alessandro Amato dice: “Non un vero e proprio allarme, ma un messaggio di informazione. Questo avviene ogni volta che superiamo la magnitudo 5.5 in mare.

Non ci aspettiamo onde di tsunami, ma possibili correnti anomale, frane sottomarine, qualche onda, comunque contenuta”. Dice la sua anche il sindaco di Pesaro: “Stiamo facendo controlli, molta gente è in strada e al momento non risultano danni ingenti però stiamo facendo tutte le verifiche possibili su tutti gli edifici pubblici. C’è stato grande spavento perché la botta è stata forte e quindi temiamo conseguenze”.

