Terremoto in Italia, la scossa sentita a chilometri di distanza: paura e gente in strada

Terremoto alle Isole Eolie. Due scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 4,6 della scala Richter, sono state registrate oggi, domenica 4 dicembre, nella mattinata alle 08:12. L’epicentro si trovava alle Isole Eolie, a tre chilometri di profondità, come riferito dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La scossa è stata avvertita dai cittadini di molti comuni del messinese e del palermitano.

La seconda scossa si è verificata qualche minuto più tardi ed era di magnitudo 2,0. Fortunatamente non sono stati registrati danni alle cose né tantomeno vittime o feriti. Secondo le ultime informazioni giunte pare, però, che una porzione di costone sia franata a Lipari, in località Valle Muria. Ci sono state, inoltre, altre scosse che hanno preceduto il sisma delle Isole Eolie.

Terremoto alle Isole Eolie e altre scosse sismiche

Il terremoto delle Isole Eolie è stato preceduto da altri due sisma nel Tirreno meridionale, tra le isole e la Calabria, con magnitudo 2,6 e 2,9. Subito dopo l’evento maggiore la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile ha contattato le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Secondo le prime verifiche effettuate il terremoto con epicentro localizzato sull’isola di Vulcano è stato avvertito dalla popolazione, ma non ha provocato danni.

In ospedale a Lipari sono caduti intonaci e ci sono stati vetri rotti in diverse zone. La gente si è impaurita e molti isolani sono scesi in strada. Il 9 novembre scorso tutti ricordano quanto avvenuto a largo di Pesaro. Un sisma ha colpito violentemente la costa delle Marche: la magnitudo, secondo l’Ingv, è di 5.7 a una profondità di 8 chilometri. La scossa di terremoto è stata distintamente avvertita dalla popolazione nelle Marche, in Abruzzo, nel Lazio e in Emilia Romagna e in altre regioni italiane.

Sono stati giorni complicati per molte popolazioni dell’Italia. È ancora allarme per la frana che nella notte tra 25 e 26 novembre ha colpito il comune di Casamicciola, a Ischia. Almeno 11 le vittime mentre numerose famiglie sono state costrette a lasciare le loro abitazioni. L’allerta meteo è stata prorogata almeno fino alle 16 di domenica 4 dicembre. Dunque gli sfollati della zona rossa dovranno trascorrere un’altra notte lontano dalle loro case.

