Terremoto a Guidonia. L’Italia torna a tremare. Negli ultimi mesi si sono verificate diverse scosse di terremoto. Il 21 ottobre un paio di scosse furono registrate a Firenze nelle prime ore del mattino, magnitudo 3,4 senza danni a persone o cose. Il 9 novembre un sisma più potente, di magnitudo 5,7 della scala Richter e con epicentro a 8 km di profondità, ha colpito la costa delle Marche.

Ancora, il 5 dicembre scorso si è verificato un terremoto di magnitudo 3,7 in Umbria, con epicentro nel perugino. Stavolta la zona interessata è in provincia di Roma, precisamente a Guidonia. La scossa è stata registrata oggi, venerdì 23 dicembre, alle ore 17:33. L’Ingv ha calcolato la magnitudo che è compresa tra 2,8 e 3,3. L’epicentro è a Guidonia Montecelio.

Leggi anche: Terremoto, nuova scossa in Centro Italia: paura tra i residenti

La scossa di terremoto è stata avvertita in modo forte a Guidonia e Villanova di Guidonia (est di Roma) e anche a Tivoli. Diversi residenti hanno pubblicato sui social le loro senzazioni e le loro paure dopo aver avvertito il terremoto.

“#Terremoto molto forte – scrive un utente – alle 17.35 zona Guidonia RM. Caduto qualche soprammobile. Tutto bene però. Ma ca*** è stata forte per 15”. Un altro scrive: “C’è appena stato un #terremoto da me e sto ancora tremando. Porca miseria che botta. Ti pareva che dovevo stare con l’ansia anche nelle feste??”. “Vibrano le lampade ancora a Guidonia” ha twittato un residente.

[STIMA #PROVVISORIA ] #terremoto Mag tra 2.8 e 3.3 ore 17:35 IT del 23-12-2022, prov/zona Roma #INGV_33714971

#Terremoto molto forte alle 17.35 zona Guidonia RM. Caduto qualche soprammobile. Tutto bene però. Ma cazzo è stata forte per 15". #23dicembre

Tutto a posto, ho sentito un piccolo botto e tintinnare la credenza:”Andrea non devi dondolarti sulla sedia!”

Solo che mio figlio non era in casa. #terremoto #guidonia pic.twitter.com/etXBYLiRWD