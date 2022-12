Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 ha interessato nel primo pomeriggio di oggi il perugino. La terra ha tremato alle 15.43 e gli effetti della scossa sono stati percepiti anche in Toscana. Spiega in una nota sul proprio sito l’Istituto nazionale geofisica e vulcanologia come l’epicentro sia nella zona di Pietralunga (PG). La profondità rilevata dagli esperti è di 9 chilometri. Pochi minuti dopo, alle 15.47, sempre nella stessa zona, si è verificata un’altra scossa. Questa volta, sempre secondo quanto rilevato dall’Ingv, di intensità minore: 2.1, con profondità 8 chilometri.



Come detto il sisma è stato avvertito anche in Toscana. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha diramato un messaggio attraverso i canali social per rassicurare la popolazione: “Sono in corso le verifiche con la Sala operativa regionale”. Al momento non sono stati registrati danni a persone o cose. Ieri mattina un altro fenomeno aveva interessato l’Italia.

Due scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 4,6 della scala Richter, erano state registrate nella mattinata. L’epicentro nelle Isole Eolie, a tre chilometri di profondità, come riferito dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La scossa era stata avvertita dai cittadini di molti comuni del messinese e del palermitano.



La seconda scossa si era verificata qualche minuto più tardi ed era di magnitudo 2,0. Fortunatamente non erano stati registrati danni alle cose né tantomeno vittime o feriti. Secondo le ultime informazioni giunte pare, però, che una porzione di costone sia franata a Lipari, in località Valle Muria Lo scorso 20 novembre, poi, era stata registrata un’altra forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 prossima alla costa pesarese.



Il fenomeno sismico era avvenuto alle prime luci dell’alba, intorno alle 6.20, ma non era stata l’unica avvertita. La prima di magnitudo 4.3 è stata registrata intorno alle 6,20, seguita da una seconda scossa a distanza di pochi minuti, di magnitudo 3.2 alle 6.23. Un evento che si è verificato anche il 9 novembre quando a una scossa di magnitudo 5.5 delle 7.07 ne è seguita un’altra di magnitudo 5,2 delle 7.08.