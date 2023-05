La terra trema. Alle prime luce dell’alba è stata registrata una scossa di magnitudo 4.0 a Catania. A diffondere la notizia l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Stando a quanto riferito dagli esperti, l’epicentro è stato registrato a 6 chilometri a ovest di Milo, caratterizzato da una profondità di 6 chilometri. Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 4 è classificato come terremoto “leggero”e descritto nel modo seguente: oscillazioni evidenti per gli oggetti interni; i danni strutturali agli edifici sono rari.

Terremoto a Catania di magnitudo 4.0. L’evento tellurico è avvenuto precisamente intorno alle 6.44 con epicentro rilevato nel comune di Milo, alle pendici del lato orientale dell’Etna. La scossa è stata avvertita più intensamente nelle zone di Sant’Alfio, Zafferana Etnea, Santa Venerina, fino a Giarre e Riposto. Stando a quanto riferito dalle testate giornalistiche locali, al momento non si rilevano danni provocati a cose o persone.

Terremoto a Catania di magnitudo 4.0: è il secondo a distanza di poco tempo

Picchi di intensità minore, orientativamente compresa fra una magnitudo di 2.2 e 2.8, sono stati rilevati nelle aree più distanti dall’epicentro. Non appena avvertita la scossa, tra la popolazione si è disseminato panico e paura, al punto da fare riversare gli abitanti in strada. Fortunatamente la situazione resta comunque sotto controllo. In ogni caso, non è la prima che accade negli ultimi mesi. Ad aprile, una scossa di magnitudo compresa tra 4.4 e 4.9 gradi della scala Richter, poi rivista a 4.4 ha interessato la provincia di Catania, lasciandosi avvertire anche in altre città siciliane come Messina e Siracusa, tra cui l’isola di Ortigia.

In quell’occasione, stando al sito Fanpage, alcune scuole sarebbero state evacuate per precauzione e quindi per mettere in sicurezza studenti e insegnanti: “Sentito forte a Catania, durata oltre i 5 secondi direi, prima sussultorio e poi ondulatorio. Nessun danno in zona”, questo il commento sui social di un utente che ha avvertito la scossa.

Per quanto riguarda il sisma, è stato rilevato l’epicentro ad Aci Castello con una profondità di 17 chilometri. Come riportato dal sito Catania Today, i vigili del fuoco non avrebbero ricevuto delle chiamate per effettuare dei soccorsi. Non ci sarebbero stati neanche dei crolli. Nonostante anche in tal caso non siano stati riportati particolari danni, la popolazione colta dal panico ha preferito riversarsi nelle strade cittadine.