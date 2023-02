Terremoto in Italia, la città di Siena trema. Mentre il mondo è scioccato per le catastrofiche scosse che hanno sconvolto Turchia e Siria – a tre giorni dall’evento si contano oltre 16mila e 400 vittime e danni incalcolabili al patrimonio artistico culturale – la terra trema anche da noi. Già nella serata di ieri, mercoledì 8 febbraio, intorno alle 21:51 si è registrata una scossa di magnitudo 3,5 della scala Richter e questa mattina la paura è tornata con un nuova scossa.

Sono ore difficili a Siena dove i tecnici stanno verificando i danni provocati da una serie di scosse di terremoto: almeno 40 nel corso della notte. “Migliaia di persone in strada – ha raccontato l’inviato di Agorà mentre si verificava un’altra scossa – hanno preso la macchina e sono andate nei parcheggi dove alcuni hanno passato anche diverse ore della notte, una notte gelica”. Questa mattina intorno alle 8:19 l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un’altra scossa di magnitudo 2,8. Anche oggi l’epicentro è sempre nel centro toscano a 8 km di profondità.

Terremoto a Siena, altra scossa in mattinata: chiuse scuole e musei

Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha pubblicato un post, poco prima delle 3 di notte, annunciando che vigili del fuoco e tecnici “stanno verificando una ventina di segnalazioni a seguito del terremoto con epicentro a Siena. Dopo la prima forte scossa ne sono seguite al momento oltre 30 con magnitudo fino a 2.7 ML. Comprendo la paura dei cittadini che vorranno trascorrere la notte fuori, per questo il sistema di Protezione Civile è attivo e pronto a offrire assistenza”.

Il Comune di Siena invita la popolazione che voglia uscire dalla propria abitazione a recarsi in spazi aperti seguendo scrupolosamente le indicazioni della Protezione Civile. Il sindaco Luigi De Mossi, che sta monitorando la situazione assieme alla giunta, ha firmato ieri l’ordinanza di chiusura di scuole, università e musei. In queste ore le unità di Polizia Municipale e Protezione Civile stanno eseguendo controlli a strade e strutture comunali. Negli edifici scolastici sono rimasti solo i dirigenti. Anche il tribunale, come si vede nella foto in basso, è stato evacuato.

Con Yuri Guerranti del @TgrRaiToscana andiamo a Siena, dove c'è stata una scossa di terremoto di magnitudo 3.5. Durante il collegamento c'è stata un'altra scossa #agorarai #9febbraio pic.twitter.com/FKvRKGEig9 — Agorà (@agorarai) February 9, 2023

A breve dovrebbero essere chiusi anche palestre, edifici sportivi e tutti gli uffici comunali. L’amministrazione comunale in un comunicato “desidera ringraziare fin da oggi i volontari che, pur in un momento di difficoltà, hanno lasciato le proprie famiglie per mettersi a disposizione della comunità”. La sala operativa della Prociv del Comune di Siena ‘Giancarlo Rossetti’ in strada di Cerchiaia è ovviamente attiva per seguire lo sciame sismico. Attivati i numeri di telefono 0577 292535 e 292536 per informazioni circa la gestione dell’evento.

