Terremoto in Italia: paura, edifici evacuati e gente in strada. Sfollati i siti turistici

Scossa di terremoto nel centro Italia e grande preoccupazione da parte dei cittadini. L’epicentro del sisma, di magnitudo 3.7, è stato il comune di Poggibonsi, in provincia di Siena. E la gente in diverse zone ha deciso di lasciare immediatamente le rispettive abitazioni per scendere in strada. Il sisma è stato avvertito anche altrove, come a Firenze, e sono anche state disposte delle evacuazioni al fine di evitare qualsiasi tipo di problematica.

A segnalare il terremoto è stato l’istituto di geofisica e vulcanologia. La popolazione di Poggibonsi, ma anche di Siena, Firenze e Arezzo ha avvertito il movimento tellurico in maniera molto netta e lo spavento ha prevalso praticamente su tutti. La scossa ha avuto luogo esattamente alle ore 12.19 del 28 giugno a una profondità di 10 chilometri e a soli 4 chilometri a nord-est di Poggibonsi. Come detto poco fa, sono state prese delle decisioni per salvaguardare i cittadini coinvolti.

Terremoto a Poggibonsi (Siena): paura tra la gente ed evacuazioni

Secondo le prime informazioni giunte subito dopo il terremoto che ha fatto tremare Poggibonsi e il senese in particolare, è stato immediatamente preso un provvedimento di evacuazione della Torre del Mangia a Siena. Il comune ha riferito che la decisione è stata assunta “per precauzione e per evitare qualsiasi criticità”. Poi il presidente della regione Toscana, Giani, ha aggiunto: “Sono in contatto con la nostra sala operativa regionale per verificare la situazione a seguito del terremoto”.

E a Siena è stata segnalato anche il crollo di diversi intonaci del battistero del Duomo di Siena. Alcune strade del centro storico senese sono state chiuse per fare i controlli necessari. Il presidente della Toscana ha però tranquillizzato tutti, riferendo che non ci sono stati gravi danni e quindi nessuna persona è rimasta ferita. Ma gli istituti scolastici e gli edifici in generale saranno attenzionati per capire se ci siano stati dei danneggiamenti.

Come riportano Il Messaggero e La Nazione, chiusura anche dei musei comunali a Siena per tutta la giornata del 28 giugno e anche il 29 giugno. Si tratta in particolare del Museo Civico, del Museo dell’Acqua e appunto della Torre del Mangia.