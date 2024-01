Scossa di terremoto in Italia avvertita in due regioni. Un terremoto di magnitudo 3,8 gradi della scala Richter si è verificato oggi, domenica 28 gennaio, intorno alle 10:23. È quanto ha reso noto l’Ingv: l’epicentro è stato registrato a Ricigliano (in provincia di Salerno ma al confine con la provincia di Potenza), a una profondità di 8.5 chilometri.

Il sisma è stato così avvertito in due regioni, la Campania e la Basilicata. In particolare lo hanno sentito gli abitanti delle città di Potenza e a Baragiano. Anche nei comuni campani al confine con la Basilicata, come Polla e Ricigliano, il terremoto è stato avvertito. A Salerno il sisma è stato sentito ai piani alti dei palazzi e molti abitanti della provincia di Napoli stanno commentando sui social.

Subito dopo il terremoto le informazioni in merito non parlano di danni a cose o persone. Secondo i dati riportati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia i Comuni più vicini all’epicentro sono Ricigliano (SA),San Gregorio Magno (SA), Muro Lucano (PZ), Romagnano al Monte (SA), Balvano (PZ), Castelgrande (PZ), Buccino (SA) e Bella (PZ).

Sui profili social dell’Ingv sono arrivati diversi commenti da parte di persone che hanno avvertito il terremoto: “Avvertita in provincia di Potenza confine Campania”; “Avvertita chiaramente in provincia di Napoli, al sesto piano”; Avvertita anche a Salerno quarto piano”.

Il terremoto di oggi è stato generato da una faglia trascorrente, ovvero il cui movimento è principalmente orizzontale. Un esempio di faglia trascorrente è quella di San Andreas, negli Stati Uniti. Ovviamente non c'è minimamente paragone sul potenziale delle due strutture! pic.twitter.com/T1331dwWzP — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) January 28, 2024

C’è anche chi scrive: “Io vivo a Ricigliano, è stata fortissima, mai sentita così, ora capisco perché, è stato proprio l’epicentro”. Il profilo Il mondo dei terremoti fa sapere: “Il terremoto di questa mattina è avvenuto in un’area considerata ad altissima pericolosità sismica. Storicamente in questa zona si sono verificati numerosi terremoti violenti come quelli del 1561 (M 6.3 e 6.7), 1694 (M 6.7) e 1980 (M 6.9)”.

