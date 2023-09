La terra trema, panico tra gli abitanti della ragione italiana. Terremoto nelle Marche di magnitudo 4.1 con epicentro registrato a pochi chilometri al largo delle province di Pesaro e Urbino e in particolar modo ad Ancona. La scossa è stata avvertita anche in Emilia Romagna e Umbria. Il fenomeno sarebbe avvenuto a distanza di alcuni mesi da due forti scosse di magnitudo 5.5 e 5.5 del 9 novembre scorso e l’ultimo episodio 3.7 dell’8 settembre al largo della costa anconetana.

Terremoto nelle Marche, panico tra la popolazione. Si apprende che in seguito alla scossa svariate sarebbero state le segnalazioni dalle scuole e dalle strutture sanitarie. In particolar modo di segnala l’evacuazione della scuola Maggini. Al momento in ogni caso non sono stati segnalati danni a persone o cose. In merito all’evento tellurico ha preso parola il sismologo Emanuele Tondi.

“La zona tra Fano e Pesaro sarà sempre soggetta agli effetti del movimento dell’ampia faglia sotto il mare Adriatico, con una pericolosità sismica che oscilla tra 5,5 e 6 gradi della scala Richter. Dunque dobbiamo agire sulla prevenzione, per ridurre il rischio che le scosse possono rappresentare per gli edifici e gli insediamenti umani”. La scossa è stata avvertita alle 10.38 circa della mattina e sarebbe durata solo pochi minuti.

Stando a quanto reso noto dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa si è scatenata in mare, davanti alla costa e ha avuto come epicentro lo specchio d’acqua tra Pesaro e Ancona a una profondità di 2 chilometri. Ovviamente la popolazione continua a restare in allarme seppur il peggio sembra sia stato scongiurato.

In caso di eventi sismici, giunge utile l’ossevazione delle precise norme da adottare consigliate dal Dipartimento della Protezione Civile. Come riportato su 3bMeteo,com “il rischio maggiore in caso di un evento sismico si verifica in edifici vecchi oppure progettati senza norme antisismiche. Se la scossa è molto violenta anche l’ambiente esterno può diventare pericoloso poiché l’onda sismica può provocare, in ambiente montano, la caduta di massi oppure l’attivazione di movimenti franosi oppure lungo le coste delle onde di marea dette ‘tzunami'”.