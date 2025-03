Una forte scossa di terremoto ha interessato questa mattina la Basilicata, con epicentro nei pressi di Vaglio Basilicata, in provincia di Potenza. Il sisma, registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), ha avuto una magnitudo di 4.2 e si è verificato alle 10:01 ora italiana, a una profondità di 14,3 chilometri.

L’evento sismico è stato distintamente percepito dalla popolazione locale, non solo nel capoluogo lucano, ma anche in diversi centri della regione. Numerose testimonianze sono apparse sui social, con cittadini che hanno segnalato tremori e vibrazioni durati alcuni secondi.





Secondo i dati raccolti, il terremoto è stato avvertito anche al di fuori della Basilicata, in particolare in alcune aree della Puglia, tra cui le province di Taranto, Bari e Foggia. Nonostante la forte percezione del sisma, al momento non si segnalano danni significativi a persone o edifici.

Dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.2, a Potenza gli studenti hanno lasciato gli istituti. Molti dipendenti degli uffici pubblici e privati sono scesi in strada.

L’Ingv, inizialmente, aveva indicato una magnitudo compresa tra 4 e 4.5, prima di confermare il valore definitivo di 4.2. Il territorio lucano è una delle aree italiane soggette ad attività sismica, e gli esperti continueranno a monitorare eventuali ulteriori movimenti tellurici nelle prossime ore. Le autorità locali e la Protezione Civile stanno raccogliendo segnalazioni e verificando la situazione, ma al momento la situazione sembra sotto controllo.