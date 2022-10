Terremoto in Calabria nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 ottobre. Una scossa di magnitudo 4.4 è stata registrata nella notte davanti alla costa di Catanzaro. Secondo quanto si legge sul sito dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 36 chilometri di profondità ed epicentro in mare, in prossimità di Catanzaro Lido, al largo della costa ionica calabrese.

“La paura è stata tanta, ma voglio rassicurare tutta la città: fino a questo momento non abbiamo notizie di danni a cose o persone”, ha scritto su Facebook il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, che a seguito del sisma ha ha deciso di chiudere tutte le scuole.

Leggi anche: Quattro terremoti in un giorno, che succede in Italia? Gli esperti spiegano gli eventi





Terremoto in Calabria (Catanzaro). Scossa di magnitudo 4.4

Il terremoto in Calabria è stato registrato alle 00:44 ed è stata avvertita in diversi comuni del comprensorio. “Polizia locale, vigili del fuoco, Protezione civile e amministrazione sono in stato di allerta e stanno monitorando la situazione. Buonanotte a chi riuscirà a dormire”, ha sottolineato ancora il primo cittadino di Catanzaro.

Numerose le segnalazioni di scosse sismiche giunte anche alle sale operative di Crotone, Cosenza e Vibo Valentia. Molte persone sono uscite in strada e hanno deciso di trascorrere la notte in auto. Come detto, il sindaco di Catanzaro ha deciso di sospendere le lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di oggi 13 ottobre 2022.

“Nel confermare che fino a questo momento non si registra alcun danno a cose o persone correlato alla scossa di terremoto avvenuta alle 00,44 della magnitudo 4.4. Comunico di aver deciso la chiusura per la giornata delle scuole di ogni ordine e grado, in via di estrema precauzione, e al fine di valutare eventuali criticità nelle strutture”, ha detto il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita a seguito del terremoto in Calabria. Scuole chiuse anche a Borgia, Amaroni, Girifalco, Pentone, Cortale, San Floro, Cropani, Cicala, Taverna, Magisano.