Terremoto, forte scossa in Italia: paura e gente corsa in strada

Paura per un sisma che ha interessato una regione italiana. La terra ha tremato alle ore 16.05 di giovedì 9 marzo e immediatamente è scattato l’allarme. A riferire dell’accaduto è stato l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia sui suoi canali ufficiali social. Ad essere colpita è stata la provincia di Perugia, che ha dovuto fare i conti con un terremoto di una certa portata. Ad essere centrata dalla scossa tellurica la parte settentrionale della città umbra, ma ci sono segnalazioni giunte da varie parti.

Infatti, il terremoto con epicentro nella provincia di Perugia è stato avvertito anche in Toscana. Inizialmente l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia aveva riferito di una magnitudo compresa tra 4.3 e 4.8 gradi della scala Richter, ma sarebbe stata calcolata precisamente a 4.4, come scritto dal sito del Messaggero. La popolazione perugina è stata inevitabilmente colta dal panico dopo aver avvertito la scossa ed è scesa in strada per la paura. E sono stati davvero in tanti ad aver scritto commenti sui social.





Perugia, forte terremoto il 9 marzo: gente in strada

Secondo i primi aggiornamenti su Perugia e sulla forte scossa di terremoto che ha spaventato molta gente, l’epicentro sarebbe stato localizzato ad Umbertide, un comune di poco più di 16mila abitanti che è lontano 30 chilometri dal capoluogo umbro. Ma segnalazioni sono arrivate anche in Toscana, nelle province di Arezzo e Siena, come confermato dal governatore Giani. Ma anche a Terni e Orvieto i cittadini si sono riversati sui social per riferire del movimento sismico, che li ha fatti preoccupare non poco.

La profondità del terremoto con epicentro ad Umbertide è stata di 10 chilometri. Non si hanno ancora informazioni su eventuali danni a persone o cose.