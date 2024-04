Terremoto di magnitudo 4,5 in Grecia. Ingv: “Avvertito anche in Puglia e Calabria”

Una scossa di terremoto di magnitudo4.5 è stata registrata alle 00:59 ora locale (le 23:59 in Italia) nella Grecia occidentale.Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano, il sisma ha avuto ipocentro a 29 chilometri di profondità ed epicentro nella regione dell’Etolia-Acarnania. (Continua dopo la foto)





Non si hanno al momento informazioni su eventuali danni a persone o cose. La scossa di terremoto è stata avvertita chiaramente anche al di fuori dei confini greci, in particolare nelle regioni italiane di Calabria e Puglia. Residenti e turisti in queste aree hanno riferito di aver percepito il tremore, seppur senza conseguenze immediate. Questo evento sismico serve da promemoria dell’importanza della preparazione e della resilienza delle comunità di fronte ai fenomeni naturali imprevedibili.