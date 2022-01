Il Sud Italia trema, scossa 4.3 Richter: gente in strada, treni bloccati e tanta paura

Forte scossa di terremoto la mattina di giovedì 20 gennaio in Calabria. Intorno alle 10:19 un terremoto di magnitudo 4.3 della scala Richter è stato registrato in provincia di Vibo Valentia, in Calabria, precisamente a Briatico, epicentro della scossa.

La profondità stimata è stata di circa 9.9 chilometri di profondità al largo della costa vibonese. Come detto, la stima del terremoto è di 4.3 di magnitudo della scala Richter. Tra i centri più vicini all’epicentro: Briatico, a 9,4 chilometri, Zambrone, 13 chilometri e Pizzo 13,4 chilometri.

La scossa è stata distintamente avvertita in tutta la regione e in modo particolare a Vibo Valentia, Cosenza, Lamezia Terme, Catanzaro, Palmi, ma anche sul Pollino, tra Basilicata e Calabria, tra le province di Cosenza, Potenza e Matera, lungo tutta la costa tirrenica fino a Scalea ma anche nello Stretto di Messina. La scossa di terremoto è stata avvertita distintamente e in diversi centri della Calabria la gente si è riversata in strada in preda alla paura.





Come riporta il Quotidiano del Sud a Vibo Valentia gli studenti hanno lasciato gli edifici scolastici radunandosi nei cortili degli istituti. Stessa cosa in altri paesi vicini alla zona dell’epicentro. Al momento non si segnalano danni a persone o cose e sembra che non ci sia stata alcuna richiesta di aiuto a carabinieri o vigili del fuoco.

ho sentito per la prima volta in 18 anni di vita il terremoto esperienza non consigliata January 20, 2022

Il traffico ferroviario, lungo la costa tirrenica, sulle Linee Paola – Reggio Calabria, Paola – Cosenza e Lamezia Terme Centrale – Catanzaro Lido, è stato temporaneamente sospeso in via precauzionale. Trenitalia ha inviato sul posto i tecnici per effettuare tutte le verifiche.