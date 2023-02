Ore di paura nel nordest italiano. Una forte scossa di terremoto è stata avvertita giovedì 16 febbraio alle 10:48. Secondo i principali siti di geofisica sembra che l’epicentro sia stato registrato nell’area del Quarnaro vicino a Bašćanska Draga sull’isola di Krk, a 37 km a SE da Fiume (Rijeka). Siamo in Croazia, non molto distante da Trieste. E proprio qui la popolazione ha avvertito chiaramente il sisma, riversandosi in strada. Sembra oltretutto che la scossa sia stata molto potente.

La magnitudo inizialmente rilevata è stata di 5.2, il servizio sismologico croato ha poi modificato il dato della scossa fissandola a una magnitudo di 4,8 della scala Richter. Chiaramente la forte scossa è stata sentita particolarmente nella zona della costa croata, ma anche in Italia, come dicevamo. Attimi di tensione in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Immediata la reazione della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia che in questi minuti sta verificando se vi siano danni a cose e persone.

Forte scossa di terremoto nel nordest: paura tra la popolazione

Sembra, oltretutto, che a fine precauzionale i Vigili del fuoco del comando di Trieste abbiano fatto evacuare il personale presente all’interno di due palazzi della Regione, situati in via Trento e via Sant’Anastasio. Arrivano anche segnalazioni dal Veneto. Secondo le rilevazioni preliminari italiane, della Protezione civile regionale, il sisma si è verificato alle 10.47 a circa 21 km di distanza dalla città di Fiume.

Scossa di #Terremoto di magnitudo 4.7 appena avvertita sotto la mia sedia e con la vibrazione delle finestre. pic.twitter.com/kCgpOZR7uI — Michele Martelossi 🤹🏾 (@michimarte) February 16, 2023

Scossa di #terremoto poco fa, non si segnalano allo stato conseguenze.



L'epicentro del sisma, di magnitudo 5.2, è stato individuato a 37 km da Fiume (Rijeka).



La scossa è stata avvertita ai piani alti dei palazzi della città, oltre che in #Friuli e in altre zone del #Veneto. pic.twitter.com/1Y7to9FV3b — Simone Venturini (@SimonVenturini) February 16, 2023

