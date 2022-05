Terremoto nel Centro Italia, la forte scossa spaventa la popolazione. Gente in strada: “Tanta paura”

Ancora un terremoto a Firenze, avvenuto alle 23:12 del 12 maggio 2022. Un sisma di magnitudo 3,7 è stato sentito chiaramente dagli abitanti della zona di Impruneta. L’epicentro proprio a 3 km da lì, fa sapere l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). La scossa è stata chiaramente percepita dagli abitanti della zona, soprattutto per chi vive negli appartamenti dei palazzi più alti, più esposti alle oscillazioni. Immediate le verifiche della Protezione civile in tutta la città di Firenze per accertare eventuali danni. Per ora tuttavia, non si registrano problemi o danni a cose e persone.

A dire la sua, sul terremoto a Firenze, è il sindaco di Impruneta, Alessio Calamandrei: “Tanta paura, la gente è scesa in strada, ma al momento non abbiamo segnalazioni di danni a persone o a cose. So che c’è una richiesta di intervento ai Vigili del fuoco ma non so al momento per cosa. Ci sono due pattuglie della Protezione civile in giro per svolgere accertamenti e controlli”.





Terremoto a Firenze, scossa di magnitudo 3,7 alle 23:15 del 12 maggio 2022

A dare un altro parere sul terremoto a Firenze, è anche il presidente della Toscana, Eugenio Giani: “Con la sala regionale della Protezione Civile stiamo monitorando la situazione’’. La zona non è nuova a terremoti del genere, solo lo scorso 3 maggio (leggi qui), sempre a Impruneta, si era registrata una prima scossa, sempre di magnitudo 3,7, seguita da uno sciame sismico. E proprio come allora, ieri sera, qualche minuto dopo la prima di 3,7, si è registrata un’altra scossa di intensità Richter di 2,3: erano le 23:15.

“Al momento non ci risultano danni, ma continuiamo a monitorare”, ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella a riguardo del terremoto a Firenze, che su Twitter ha ricordato il numero della protezione civile metropolitana per le segnalazioni: 0557979. A Careggi gli ospiti della Casa dello Studente sono usciti dallo stabile dopo aver avvertito la scossa.

Dalla Piana fiorentina fino al Pistoiese dove Rossella ha avvertito la scossa fortissima a Quarrata e Silvia scrive: “Sentita anche a Lamporecchio e bella forte”. Jessica da Calcinaia: “Mi ero addormentata, poi ho sentito tremare il letto”. Natascia da Empoli: “Che sensazione orrenda”. Anche Facebook e Twitter sono stati inondati di commenti. “Allucinante, una paura pazzesca. Scossa fortissima”, scrive Cristina dalla provincia di Firenze

