Trema il Centro Italia, forte scossa avvertita dalla popolazione: verifiche in corso

Forte scossa di terremoto nel centro Italia. Come riporta l’Ingv, l’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il sisma è stato di magnitudo 3.7, con una profondità di appena dieci chilometri e per questo motivo è stato avvertito in un ampio raggio.

Tantissimi i tweet rilanciati sul social Twitter, dove molti utenti hanno segnalato l’accaduto: “Scossa di terremoto, all’ultimo piano molto forte, caduto pure quadro.Sinceramente mi sono spaventato”, “Ma la scossa allucinante l’avete sentita anche voi?”, si legge.





Terremoto 2 maggio Toscana: scossa avvertita a Firenze, Siena e Prato

Il terremoto è stato avvertito in Toscana, sia a Firenze sia a Siena e come riporta l’ingv, ha avuto come epicentro il territorio di Impruneta, a 4 chilometri a sud ovest dal paese e a una profondità di 10 chilometri.

La scossa era stata preceduta da altre minori, sempre con epicentro a Impruneta di magnitudo 1.8 alle ore 17:41 e 1.1 alle ore 17:48. “Terremoto sentito a Prato.. me la sono fatta sotto.. Chi è della zona ed ha sentito?”, “#terremoto sentito parecchio forte qui a Firenze pareva di stare in barca”, “Paura! Un rombo improvviso e la casa ha tremato. Io in piedi ho barcollato, e abito a pianterreno. Chissà ai piani alti”, sono alcuni tweet rilanciati dagli utenti social.

Paura! Un rombo improvviso e la casa ha tremato. Io in piedi ho barcollato, e abito a pianterreno. Chissà ai piani alti. #terremoto#Firenze — Pamiyna (@Pamiyna) May 3, 2022

Sono in corso verifiche da parte della Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze. La scossa è durata diversi secondi e in molti l’hanno sentita ai piani alti delle case. Non si hanno notizie di danni ma sono state tante le telefonate ai vigili del fuoco.

