Tragedia sfiorata a Terlizzi al circo Orfei. Una trapezista è caduta durante lo show circense, generando il panico nei presenti. I fatti sono avvenuti nella serata di venerdì 28 ottobre nel comune in provincia di Bari, dove gli spettatori si erano assiepati sugli spalti per godersi uno spettacolo sensazionale. Ma qualcosa è andato storto e il gravissimo incidente si è verificato da un momento all’altro. In particolare, l’accaduto ha avuto luogo nel corso di una piroetta sul trapezio, che doveva essere un qualcosa di meraviglioso e spensierato.

Purtroppo, però, Terlizzi è rimasta subito sotto choc perché al circo Orfei la trapezista è caduta dopo essere scivolata improvvisamente. Una volta caduta a terra, ha urtato con enorme violenza la testa e il filmato è ora diventato virale. Uno spettatore stava riprendendo la scena, pensando di vedere solamente qualcosa di bellissimo e che sarebbe rimasto impresso nella sua mente. Ma invece ha ripreso proprio tutti gli istanti in cui la ragazza è precipitata al suolo, procurandosi tra l’altro delle ferite ritenute sin da subito molto gravi.

Terlizzi, al circo Orfei trapezista caduta durante show: grave

Dunque, la città di Terlizzi è scossa da quanto avvenuto al circo Orfei. La trapezista caduta e ferita gravemente è una giovane di appena 24 anni originaria dell’Ucraina. Dopo essere precipitata da 4 metri di altezza, è stata soccorsa e portata in ospedale in gravi condizioni. Si trova precisamente al Policlinico e le è stata riscontrata una frattura al cranio. Subito dopo l’avvenimento, i carabinieri sono giunti sul luogo dove si è quasi consumato il dramma e hanno avviato le indagini per cercare di comprendere cosa sia successo.

Inevitabilmente, subito dopo l’incidente, lo show circense è stato sospeso e gli spettatori invitati a lasciare il luogo. La situazione della 24enne ucraina è ancora molto complessa, infatti è ricoverata in terapia intensiva e i medici stanno facendo di tutto per farla riprendere completamente. Oltre ad essersi fratturata il cranio, ha avuto delle lesioni gravi al fegato e in altre zone e quindi c’è grande preoccupazione. Le prossime ore saranno fondamentali per capire se e quando potrà essere sciolta la prognosi riservata, ma per ora si può solo pregare per il meglio.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto al circo Orfei. Saranno i militari a fare piena luce sulla vicenda. A coordinare le indagini c’è la procura della Repubblica di Trani, che spera di risolvere la questione il prima possibile. Intanto, tutti si augurano che la trapezista di 24 anni possa guarirsi in tempi rapidi e uscire quindi dall’ospedale.