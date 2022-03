Malore in ufficio, Fabio muore davanti ai colleghi: hanno provato in tutti i modi a salvarlo

La morte di Fabio Pelusi ha lasciato tutti senza parole a Pineto nel teramano. Se n’è andato a 49 anni stroncato da un malore improvviso. A stroncarlo sarebbe stata un infarto. Fabio si trovava nella sede di Aran cucine, azienda dove lavorava come responsabile degli operai. Una morte che non trova una giustificazione. A quanto si apprende infatti era uno sportivo uno sportivo, praticava con passione il calcio, la corsa e lunghe passeggiate insieme con il suo cane e la sua famiglia.



Peer lunghi interminabili minuti i colleghi di Fabio Pelusi hanno provato a rianimarlo ma non c’è stata nessuna speranza di salvargli la vita. Oggi, 17 marzo, la comunità pinetese si è raccolta intorno nella chiesa di Sant’Agnese per salutarlo per l’ultima volta. Una storia che ricorda molto quella di Simone Marchina morto all’improvviso dopo essersi accasciato a terra sotto gli occhi degli amici. 52 anni, per lui non c’è stato niente da fare. I suoi amici hanno provato in tutti i modi di rianimarlo ma senza successo.



A spezzargli la vita, molto probabilmente un attacco cardiaco, la sua improvvisa scomparsa ha addolorato profondamente la comunità di Gussago dove viveva ed era molto conosciuto. Grande sportivo, appassionato di tennis e di padel, amava la montagna e lo sci: da tempo faceva parte dell’associazione sportiva Kl, dove aveva ricoperto le cariche di segretario e consigliere.







L’intero paese si è stretto attorno alla moglie Roberta, ai giovani figli Sergio, Mattia e Giulia e alla mamma Agnese. In molti hanno partecipato alla cerimonia funebre di Simone Marchina che è stata celebrata, martedì mattina, nella chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta di Gussago. L’infarto fulminante è la morte del miocardio risultante dall’occlusione acuta di un tratto molto a monte del sistema di vasi arteriosi che rifornisce di ossigeno e nutrimento il cuore; in altri termini, è l’infarto del miocardio dovuto all’occlusione acuta di una o entrambe le arterie coronarie.

L’occlusione di una o entrambe le arterie coronarie rappresenta, rispetto all’occlusione dei rami coronarici più piccoli, un evento molto più grave nelle conseguenze, in quanto da essa dipende la morte di una porzione estesa di miocardio e un maggior rischio di interruzione definitiva dell’attività di pompa del cuore (con esiti chiaramente fatali per il paziente).